Живые змеи, мертвые лапы, скелеты в шкафу: как прошла «Ночь музеев» в Барнауле

22 мая в Барнауле прошла всероссийская акция «Ночь музеев». В этот раз к ней примкнули новые интересные участники — например, музей анатомии животных и музей коллекционеров. Чем удивляли барнаульцев — в фоторепортаже «Афиши».

Новые адреса

Акция стартовала на пешеходной улице на Мало-Тобольской. Приветствовали гостей «Ночи» концертной программой с участием Ползунова и Екатерины II.

Параллельно на улице работала ярмарка, где можно было приобрести необычные товары — от глюкофона (это музыкальный инструмент — не путать с лекарством) до игл для йоги.

В Барнауле прошла «Ночь музеев». 22 мая 2021 год Анна Зайкова В Барнауле прошла «Ночь музеев». 22 мая 2021 год Анна Зайкова В Барнауле прошла «Ночь музеев». 22 мая 2021 год Анна Зайкова В Барнауле прошла «Ночь музеев». 22 мая 2021 год Анна Зайкова

После программы полуночники разделились на группы. С исторической экскурсией их провели до краевых музеев — ГМИЛИКА, краеведческого, художественного.

Свой концерт и ярмарку устроили в парке «Центральный». Дети также охотно снимались с «живыми» скульптурами.

В Барнауле прошла «Ночь музеев». 22 мая 2021 год Анна Зайкова В Барнауле прошла «Ночь музеев». 22 мая 2021 год Анна Зайкова В Барнауле прошла «Ночь музеев». 22 мая 2021 год Анна Зайкова

Краеведческий музей работал в двух зданиях. На ул. Ползунова, 39 все желающие смогли посмотреть древние палеонтологические экспонаты на выставке «Доисторические миры» и рассмотреть под микроскопом трилобитов и аммонитов.

В Барнауле прошла «Ночь музеев». 22 мая 2021 год Анна Зайкова В Барнауле прошла «Ночь музеев». 22 мая 2021 год Анна Зайкова В Барнауле прошла «Ночь музеев». 22 мая 2021 год Анна Зайкова

Также в «Ночь музеев» краеведческий открыл новую стационарную точку на пр. Красноармейском, 28. Сюда в малом составе перекочевали пять залов — «Этнография Алтая», «Торговля и предпринимательство», «Алтай древний», «Горнозаводское производство» и «Природа Алтая». По новому адресу музей будет работать до завершении реконструкции основного здания.

Музей для бесстрашных

Если в краеведческом музее все можно было только посмотреть, то в музее анатомии животных аграрного университета, который впервые стал участником «Ночи музеев» — еще и потрогать, что, несомненно, вызвало небывалый восторг у ребятни.

Здесь провели необычный мастер-класс по созданию «музейного препарата». Всех желающих нарядили в халаты, медицинские шапочки и перчатки, и раздали свежие куриные ноги.

Птичьи лапы нужно было крепко примотать ниткой к лабораторному стеклу, опустить в банку и заполнить ее водой (вместо токсичного формалина). Желающих принять участие в мастер-классе было так много, что, кажется, не всем хватило банок и куриных ног.

В Барнауле прошла «Ночь музеев». 22 мая 2021 год Анна Зайкова В Барнауле прошла «Ночь музеев». 22 мая 2021 год Анна Зайкова В Барнауле прошла «Ночь музеев». 22 мая 2021 год Анна Зайкова

В другом кабинете музея самые бесстрашные посетители трогали живых питонов, ящерок, ужей и улиток-ахатинов. Домашних питомцев специально для «Ночи музеев» принесла одна из сотрудниц университета.

Но главное в музее анатомии животных — это его экспонаты. Здесь находятся настоящие скелеты, мумии и влажные препараты диких и домашних зверей — от кости мамонта, шерстистого носорога, альпаки и кенгуру до вентиляционной системы легких, которую создали, заполнив орган монтажной пеной.

В Барнауле прошла «Ночь музеев». 22 мая 2021 год Анна Зайкова В Барнауле прошла «Ночь музеев». 22 мая 2021 год Анна Зайкова В Барнауле прошла «Ночь музеев». 22 мая 2021 год Анна Зайкова В Барнауле прошла «Ночь музеев». 22 мая 2021 год Анна Зайкова

Официально музей основали четыре года назад, в момент переезда аграрного университета в новый корпус на Мерзликина, 8. До этого экспонаты хранились разрозненно, в разных кабинетах.

«Самый уникальный экспонат — скелет лошади. Аграрный университет был эвакуирован в годы Великой Отечественной войны из города Пушкино — и вот этот препарат переехал к нам из Ленинградской области и хранится у нас до сих пор», — рассказал доцент кафедры общей биологии Сергей Чебаков.

В Барнауле прошла «Ночь музеев». 22 мая 2021 год Анна Зайкова В Барнауле прошла «Ночь музеев». 22 мая 2021 год Анна Зайкова В Барнауле прошла «Ночь музеев». 22 мая 2021 год Анна Зайкова

К сожалению, посетить музей в обычные дни нельзя — разве что в День открытых дверей, которые аграрный университет традиционно проводит для абитуриентов.

Коллекция коллекционеров

Еще одним новичком «Ночи музеев» стал клуб-музей коллекционеров, который в феврале 2021 года открылся в полуподвальном помещении на пр. Ленина, 107, рядом с выставочным залом музея «Город».

Его основатель Константин Филатов рассказал, что давно мечтал объединить разных коллекционеров и их предметы в одном помещении.

В Барнауле прошла «Ночь музеев». 22 мая 2021 год Анна Зайкова В Барнауле прошла «Ночь музеев». 22 мая 2021 год Анна Зайкова В Барнауле прошла «Ночь музеев». 22 мая 2021 год Анна Зайкова

Сейчас в музее находятся тысячи самых разнообразных предметов. Большая часть из них объединена темой советского быта — здесь можно увидеть десятки телевизоров, проигрывателей, детских игрушек, педальные машинки, добрую сотню медных картин, телефоны, подстаканники и многое-многое другое. Также здесь есть редкая коллекция копий алтайских петроглифов и грампластинок.

По словам Филатова, музей может по-новому раскрыть нашу историю, а также научить по-другому смотреть на вещи — не зря многие посетители с улыбкой на лице узнавали предметы, которые хранились у их родителей или бабушек-дедушек. Кстати, здесь с удовольствием примут вещи, которые хранят в себе историю.

В Барнауле прошла «Ночь музеев». 22 мая 2021 год Анна Зайкова В Барнауле прошла «Ночь музеев». 22 мая 2021 год Анна Зайкова В Барнауле прошла «Ночь музеев». 22 мая 2021 год Анна Зайкова

Музей коллекционеров можно посетить и в другие дни — он работает ежедневно с 10:00 до 20:00, без выходных. Вход — 100−200 рублей.