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Барнаульцам предлагают совершить путешествие в «русскую книжность»

20 мая в Музее редкой книги библиотеки им. Ядринцева в Барнауле откроют выставку «Необычное путешествие в русскую книжность», посвященную Дню славянской письменности и культуры.

В Барнауле открыли памятник Кириллу и Мефодию.
В Барнауле открыли памятник Кириллу и Мефодию.
altai.eparhia.ru

В экспозиции будут представлены издания об истории русской книжности, богослужебные и духовные издания рубежа XIX-XX веков, репринтные и церковнославянские азбуки.

О святых равноапостольных братьях Кирилле и Мефодии гостям расскажет священнослужитель.

«Этот праздник неразрывно связан с именами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия — после смерти причисленных к лику святых и в Риме, и в Византии, приобщивших к христианству многочисленных язычников и просветивших их, как и первые ученики Христа», — напомнили в библиотеке.

Открытие состоится в 15:00. Библиотека находится по адресу: ул. Профинтерна, 35.

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