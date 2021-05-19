Барнаульцам предлагают совершить путешествие в «русскую книжность»

В экспозиции будут представлены издания об истории русской книжности, богослужебные и духовные издания рубежа XIX-XX веков, репринтные и церковнославянские азбуки.
О святых равноапостольных братьях Кирилле и Мефодии гостям расскажет священнослужитель.
«Этот праздник неразрывно связан с именами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия — после смерти причисленных к лику святых и в Риме, и в Византии, приобщивших к христианству многочисленных язычников и просветивших их, как и первые ученики Христа», — напомнили в библиотеке.
Открытие состоится в 15:00. Библиотека находится по адресу: ул. Профинтерна, 35.