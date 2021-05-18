Ночные метаморфозы и шоу с опытами: краткий путеводитель по «Ночи музеев» в Барнауле

22 мая в Барнауле пройдет ежегодная акция «Ночь музеев». Ее торжественное открытие пройдет на пешеходной улице Мало-Тобольской в 18:00, а с 19:00 посетителей будут ждать 33 музея краевой столицы. Программа у всех обширная, посмотреть ее можно тут. «Афиша» уже ознакомилась с ней и выбрала самые интересные места.