Ночные метаморфозы и шоу с опытами: краткий путеводитель по «Ночи музеев» в Барнауле

Краеведческий музей
- пешеходные экскурсии: «Пешком по Петропавловской» (ул. Малотобольская — ул. Ползунова, 39, начало в 18:30), «Городская миля» (ул. Ползунова, 46 — пр. Красноармейский, 28, начало в 19:30), «Вдоль по Конюшенному» (ул. Ползунова, 39 — пр. Красноармейский, 28, начало в 19:30);
- мини-экскурсии по залам на ул. Ползунова, 39: «Гиганты ледникового периода», «Доисторические миры» и работа лаборатории юного палеонтолога;
- показательные выступления центра фехтования «Sabre» с мастер-классом и интерактивная программа студии робототехники на пр. Красноармейской, 28;
- квесты, экскурсии и игры на пр. Красноармейском, 28: «Барнаул купеческий», «Чайная история», «Изобретатели Алтая» и другие.
Художественный музей
- мастер-классы: «Весло для девушки» по пермогорской росписи сувенира, «Модная штучка» от семейной мастерской Калашниковых, «Летоисчисление» по чтению церковнославянской буквенной цифири и «Знакомство с вязью» по каллиграфии;
- квесты, лекции, экскурсии: «Спорт и искусство», «Мода в России в XVIII-XIX веков», «Поехали», «Исторический винегрет» и другие;
- аттракцион: «Ночные метаморфозы»: мужчины превращаются в охотника XIX века, а женщины — в светскую даму;
- граффити — шоу от команды O2TEAM (начало в 20:00).
«Ночь музеев — 2019» в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru.
ГМИЛИКА
- экскурсии и игровые программы: «Рукописная и старопечатная книга», «Культура древних народов Алтая», «Как готовят космонавтов», «Алтай в отечественном кино», «Достоевский в Сибири» и другие;
- спектакль для детей по сказкам Чуковского «Муха Цокотуха» и «Федорино горе» (начало в 21:00); программа «Недетские Сказки Ганса Христиана Андерсена» от артистов Молодежного театра Алтая (начало в 23:00);
- мастер-классы: по изготовлению кожаного браслета, обрядовой куклы, игрушки из текстиля, хохломского пряника, японского браслета и другие;
- пешеходная экскурсия по улице Л. Толстого «История одной улицы», квест-путешествие по музейному парку;
- музейная «бродилка"-путаница «Переполох в музее» (начало в 23:00);
- благотворительная фотосессия с животными приюта для бездомных собак и кошек «Ласка».
Музей «Город»
Основное здание на пр. Ленина, 4:
- показательные выступления баскетбольного клуба «Алтай Лес», школы карате и школы танцев, выступление группы «Moro»;
- мастер-классы по изготовлению татуировки на различных материалах, браслетов, магнита, пластмассовых фигур и другие;
- спичкострел, игра в приставку «Sega», шоу от профессора Николя (с 21:00);
- конкурс на самый большой шар из жевательной резинки (начало в 22:30).
«Ночь музеев-2019» в Барнауле.
Евгения Шехватова.
Выставочный зал на пр. Ленина, 111:
- большая раскраска и раскраска- антистресс;
- музыкальное выступление Неонилы Нойкиной;
- показательный мастер-класс по граффити от А. Капитонова и В. Минаева;
- выступление плейбэк-театра «Апанаит» (начало в 21:00);
- мастер-классы от художников Марата Форнеля и Маргариты Романовсковой.
Турина гора
- уникальная выставка Веджвудского фарфора из частной коллекции;
- выставки: «Голубая дама», портреты-шаржи от Ольги Яуриловой, «живопись огня» от Ольги Срданович и другие;
- квест и викторина «Главная легенда города».
«Ночь музеев-2019» в Барнауле.
Евгения Шехватова.
Горная аптека
- театрализованная экскурсия «Путешествие во времени» в музее истории аптечного дела;
- гастрономическая акция «Ночь гурманов» — кулинарный мастер-класс от шеф-повара ресторации «Горная аптека»;
- зажигательный музыкальный вечер (начало в 23:00).
Галерея Universum
- мастер-классы по росписи ткани, художественной обработки бересты, корневой пластике, узелковой технике батика, рисунку «портрет за час»;
- открытый лекторий: «Продвижение креативных проектов на web-платформах» и «Сибирский андеграунд».
«Ночь музеев-2019» в Барнауле.
Евгения Шехватова.
Музей технического университета им. Ползунова
- танцевально-театрализованное представление Клуба старинных танцев;
- выставка бронетанковой техники и военного снаряжения Российской армии ВУЦ АлтГТУ;
- выставки: «Гипсовый декор», «Горные породы и минералы мира», «История развития геодезического оборудования» и другие;
- шоу потрясающих физических и химических экспериментов (с 20:00).
Музей археологии и этнографии Алтая АГУ
- выставка уникальных экспонатов бронзового века;
- лекция о древнем косторезном производстве на Алтае;
- экскурсия по выставке «Археология Алтая: новые исследования».
«Ночь музеев-2019» в Барнауле.
Анна Гречко.
Музей истории образования им. Костенкова АлтГПУ
- мастер-класс «Головоломки и настольные игры по математике»;
- интерактив «Космическая робототехника»;
- ретро-выставка учебной книги ХХ века.
Музей анатомии животных АГАУ
- мини-лекторий «Технологии изготовления мумий животных» и мастер-класс «Изготовление музейного препарата»;
- мини-лекторий «Останки древних животных».
«Ночь музеев — 2019» в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru.
Выставочный центр Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги
- пешеходные экскурсии по локомотивному депо;
- тематические выставки: «Коллекции экспонатов времен строительства железной дороги на Алтае», «Железнодорожные предприятия. История и современность» и другие;
- концерт победителей Регионального фестиваля «Открытый микрофон» (начало в 20:00).
Центр противопожарной пропаганды и общественных связей 1 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю
- выставка современной и ретро-пожарной техники;
- фотографирование в старинных и современных касках и боевой одежде пожарных;
- экскурсия «История развития пожарного дела в России и на Алтае».
Музей истории дорог Алтая «Алтайавтодор»
- выставка музейных раритетов: геодезические инструменты и приборы ХХ века, паровой котел, локомобиль, камнедробилка, ретро-автомобили первой половины ХХ века;
- спектакль в жанре зримой песни «Память» (начало в 20:00);
- концерт романсов «Ямщик, не гони лошадей» (начало в 20:00).
«Ночь музеев-2019» в Барнауле.
Евгения Шехватова.
Музей автоугона им. Руслана Дульцева-Деточкина
- ужин в полевых условиях;
- фотосессия с автоматом Калашникова и мотоцикле «Урал»;
- обзорная экскурсия по музею с осмотром ретро-техники;
- психологическая разгрузка для водителей «Маска»: сделай из гипса лицо противника и разбей его.
Интеллектуальный музей Гридиных «В кругу семьи»
- обучение мастерству шитья на швейной машинке с ручным приводом;
- экскурсия «Изба портного Павла Фролова»;
- фото в русском сарафане с русской прялкой и самоваром.
«Ночь музеев-2019» в Барнауле.
Анна Гречко.
Дом народов Алтайского края
- выставки «Лютеранство в Сибири» и «Старинные книги»;
- фото со средневековыми рыцарями и немецкими крестьянками;
- историческая экскурсия «Особняк купца И.И. Полякова».
Музей-клуб разных предметов коллекционирования
- экскурсия «Игрушки детства родителей»;
- мастер-класс по копированию петроглифов;
- мелодии первой половины XX века с пластинок.