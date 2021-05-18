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Ночные метаморфозы и шоу с опытами: краткий путеводитель по «Ночи музеев» в Барнауле

22 мая в Барнауле пройдет ежегодная акция «Ночь музеев». Ее торжественное открытие пройдет на пешеходной улице Мало-Тобольской в 18:00, а с 19:00 посетителей будут ждать 33 музея краевой столицы. Программа у всех обширная, посмотреть ее можно тут. «Афиша» уже ознакомилась с ней и выбрала самые интересные места.

"Ночь музеев-2019" в Барнауле.
"Ночь музеев-2019" в Барнауле.
Евгения Шехватова.

Краеведческий музей

  • пешеходные экскурсии: «Пешком по Петропавловской» (ул. Малотобольская — ул. Ползунова, 39, начало в 18:30), «Городская миля» (ул. Ползунова, 46 — пр. Красноармейский, 28, начало в 19:30), «Вдоль по Конюшенному» (ул. Ползунова, 39 — пр. Красноармейский, 28, начало в 19:30);
  • мини-экскурсии по залам на ул. Ползунова, 39: «Гиганты ледникового периода», «Доисторические миры» и работа лаборатории юного палеонтолога;
  • показательные выступления центра фехтования «Sabre» с мастер-классом и интерактивная программа студии робототехники на пр. Красноармейской, 28;
  • квесты, экскурсии и игры на пр. Красноармейском, 28: «Барнаул купеческий», «Чайная история», «Изобретатели Алтая» и другие.

Художественный музей

  • мастер-классы: «Весло для девушки» по пермогорской росписи сувенира, «Модная штучка» от семейной мастерской Калашниковых, «Летоисчисление» по чтению церковнославянской буквенной цифири и «Знакомство с вязью» по каллиграфии;
  • квесты, лекции, экскурсии: «Спорт и искусство», «Мода в России в XVIII-XIX веков», «Поехали», «Исторический винегрет» и другие;
  • аттракцион: «Ночные метаморфозы»: мужчины превращаются в охотника XIX века, а женщины — в светскую даму;
  • граффити — шоу от команды O2TEAM (начало в 20:00).
«Ночь музеев — 2019» в Барнауле.
«Ночь музеев — 2019» в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru.

ГМИЛИКА

  • экскурсии и игровые программы: «Рукописная и старопечатная книга», «Культура древних народов Алтая», «Как готовят космонавтов», «Алтай в отечественном кино», «Достоевский в Сибири» и другие;
  • спектакль для детей по сказкам Чуковского «Муха Цокотуха» и «Федорино горе» (начало в 21:00); программа «Недетские Сказки Ганса Христиана Андерсена» от артистов Молодежного театра Алтая (начало в 23:00);
  • мастер-классы: по изготовлению кожаного браслета, обрядовой куклы, игрушки из текстиля, хохломского пряника, японского браслета и другие;
  • пешеходная экскурсия по улице Л. Толстого «История одной улицы», квест-путешествие по музейному парку;
  • музейная «бродилка"-путаница «Переполох в музее» (начало в 23:00);
  • благотворительная фотосессия с животными приюта для бездомных собак и кошек «Ласка».

Музей «Город»

Основное здание на пр. Ленина, 4:

  • показательные выступления баскетбольного клуба «Алтай Лес», школы карате и школы танцев, выступление группы «Moro»;
  • мастер-классы по изготовлению татуировки на различных материалах, браслетов, магнита, пластмассовых фигур и другие;
  • спичкострел, игра в приставку «Sega», шоу от профессора Николя (с 21:00);
  • конкурс на самый большой шар из жевательной резинки (начало в 22:30).
&quot;Ночь музеев-2019&quot; в Барнауле.
«Ночь музеев-2019» в Барнауле.
Евгения Шехватова.

Выставочный зал на пр. Ленина, 111:

  • большая раскраска и раскраска- антистресс;
  • музыкальное выступление Неонилы Нойкиной;
  • показательный мастер-класс по граффити от А. Капитонова и В. Минаева;
  • выступление плейбэк-театра «Апанаит» (начало в 21:00);
  • мастер-классы от художников Марата Форнеля и Маргариты Романовсковой.

Турина гора

  • уникальная выставка Веджвудского фарфора из частной коллекции;
  • выставки: «Голубая дама», портреты-шаржи от Ольги Яуриловой, «живопись огня» от Ольги Срданович и другие;
  • квест и викторина «Главная легенда города».
&quot;Ночь музеев-2019&quot; в Барнауле.
«Ночь музеев-2019» в Барнауле.
Евгения Шехватова.

Горная аптека

  • театрализованная экскурсия «Путешествие во времени» в музее истории аптечного дела;
  • гастрономическая акция «Ночь гурманов» — кулинарный мастер-класс от шеф-повара ресторации «Горная аптека»;
  • зажигательный музыкальный вечер (начало в 23:00).

Галерея Universum

  • мастер-классы по росписи ткани, художественной обработки бересты, корневой пластике, узелковой технике батика, рисунку «портрет за час»;
  • открытый лекторий: «Продвижение креативных проектов на web-платформах» и «Сибирский андеграунд».
&quot;Ночь музеев-2019&quot; в Барнауле.
«Ночь музеев-2019» в Барнауле.
Евгения Шехватова.

Музей технического университета им. Ползунова

  • танцевально-театрализованное представление Клуба старинных танцев;
  • выставка бронетанковой техники и военного снаряжения Российской армии ВУЦ АлтГТУ;
  • выставки: «Гипсовый декор», «Горные породы и минералы мира», «История развития геодезического оборудования» и другие;
  • шоу потрясающих физических и химических экспериментов (с 20:00).

Музей археологии и этнографии Алтая АГУ

  • выставка уникальных экспонатов бронзового века;
  • лекция о древнем косторезном производстве на Алтае;
  • экскурсия по выставке «Археология Алтая: новые исследования».
&quot;Ночь музеев-2019&quot; в Барнауле.
«Ночь музеев-2019» в Барнауле.
Анна Гречко.

Музей истории образования им. Костенкова АлтГПУ

  • мастер-класс «Головоломки и настольные игры по математике»;
  • интерактив «Космическая робототехника»;
  • ретро-выставка учебной книги ХХ века.

Музей анатомии животных АГАУ

  • мини-лекторий «Технологии изготовления мумий животных» и мастер-класс «Изготовление музейного препарата»;
  • мини-лекторий «Останки древних животных».
«Ночь музеев — 2019» в Барнауле.
«Ночь музеев — 2019» в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Выставочный центр Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги

  • пешеходные экскурсии по локомотивному депо;
  • тематические выставки: «Коллекции экспонатов времен строительства железной дороги на Алтае», «Железнодорожные предприятия. История и современность» и другие;
  • концерт победителей Регионального фестиваля «Открытый микрофон» (начало в 20:00).

Центр противопожарной пропаганды и общественных связей 1 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю

  • выставка современной и ретро-пожарной техники;
  • фотографирование в старинных и современных касках и боевой одежде пожарных;
  • экскурсия «История развития пожарного дела в России и на Алтае».

Музей истории дорог Алтая «Алтайавтодор»

  • выставка музейных раритетов: геодезические инструменты и приборы ХХ века, паровой котел, локомобиль, камнедробилка, ретро-автомобили первой половины ХХ века;
  • спектакль в жанре зримой песни «Память» (начало в 20:00);
  • концерт романсов «Ямщик, не гони лошадей» (начало в 20:00).
&quot;Ночь музеев-2019&quot; в Барнауле.
«Ночь музеев-2019» в Барнауле.
Евгения Шехватова.

Музей автоугона им. Руслана Дульцева-Деточкина

  • ужин в полевых условиях;
  • фотосессия с автоматом Калашникова и мотоцикле «Урал»;
  • обзорная экскурсия по музею с осмотром ретро-техники;
  • психологическая разгрузка для водителей «Маска»: сделай из гипса лицо противника и разбей его.

Интеллектуальный музей Гридиных «В кругу семьи»

  • обучение мастерству шитья на швейной машинке с ручным приводом;
  • экскурсия «Изба портного Павла Фролова»;
  • фото в русском сарафане с русской прялкой и самоваром.
&quot;Ночь музеев-2019&quot; в Барнауле.
«Ночь музеев-2019» в Барнауле.
Анна Гречко.

Дом народов Алтайского края

  • выставки «Лютеранство в Сибири» и «Старинные книги»;
  • фото со средневековыми рыцарями и немецкими крестьянками;
  • историческая экскурсия «Особняк купца И.И. Полякова».

Музей-клуб разных предметов коллекционирования

  • экскурсия «Игрушки детства родителей»;
  • мастер-класс по копированию петроглифов;
  • мелодии первой половины XX века с пластинок.
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