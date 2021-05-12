Коллекция мумий и экскурсии по старинным улицам. Что нового будет в «Ночь музеев» в Барнауле

22 мая в Алтайском крае пройдет всероссийская акция «Ночь музеев». В этом году в регионе в ней примут участие 90 музеев — 33 из них находятся в Барнауле. Акцию посвятят многим событиям, в том числе приурочат второму этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Об этом на пресс-конференции рассказали министр культуры Алтайского края Елена Безрукова и представители музеев.

Кто участвует

В Барнауле «Ночь музеев» традиционно пройдет в государственных и частных музеях — краеведческом, художественном, ГМИЛИКА, «Город», «Горная аптека», галерее «Турина гора», автоугона им. Дульцева-Деточкина и многих других. Гостей будут принимать также школьные музеи и планетарий.

В этом году впервые примут участие музей анатомии животных аграрного университета, музей истории образования им. Костенкова педагогического университета, музей-клуб разных предметов коллекционирования и педагогический музей кукол детского сада № 217.

Где пройдет старт акции

Яркий старт «Ночи музеев» дадут на пешеходной улице Мало-Тобольской в 18:00. Там проведут интересную программу, подробности пока держат в секрете.

С этой точки всем желающим предложат разделиться на группы и пройтись до близлежащих музеев. По дороге их сотрудники проведут экскурсии, в которых расскажут о старинных улицах и истории города.

«Ночь музеев-2019» в Барнауле. Евгения Шехватова.

Что интересного предложат музеи

22 мая краеведческий музей, основное здание которого закрылось на реконструкцию, откроет свое временное пристанище на пр. Красноармейском, 28. Там пройдут интерактивные программы для детей, квесты и показательные выступление воспитанников центра фехтования.

В другом филиале на ул. Ползунова, 46 устроят танцевальный флешмоб и откроют столярную мастерскую.

В художественном музее гостят раздадут маленькие деревянные весла и предложат разукрасить их холмогорской росписью. Также все желающие смогут сфотографироваться с большим расписным веслом в фотозоне у музея.

В ГМИЛИКА устроят любимую многими музейную бродилку, встречу с поэтами и писателями. Студенты института культуры покажут спектакль по сказкам Чуковского и показ по художественному чтению Андерсена для взрослых. Дети смогут поучаствовать в игровой интерактивной программе и сделать фото с собаками из приюта «Ласка».

«Ночь музеев-2019» в Барнауле. Анна Гречко.

В музее анатомии животных в аграрном университете (ул. Мерзликина, 8) покажут коллекцию мумий разных животных — крыс, кошек и других зверей. В 20:30 там пройдет мастер-класс по изготовлению музейного анатомического препарата.

В музее истории образования педагогического университета им. Костенкова предложат разгадать математические головоломки, попробовать собрать движущуюся космическую робототехнику и узнать о становлении первого вуза на Алтае.

В музее-клубе разных предметов коллекционирования пройдет экскурсия «Игрушки детства родителей», мастер-класс по копированию петроглифов, концерт с прослушиванием музыки с пластинок первой половины XX века.

Подробную программу мероприятий можно найти в официальной группе «Ночь музеев. Алтайский край».

«Ночь музеев-2019» в Барнауле. Евгения Шехватова.

Сколько будет стоить билет

Единого билета для прохода во все музеи не предусмотрено — такой формат был отменен еще в 2014 году.

Входной билет нужно будет приобретать для прохода в 11 культурных учреждений, для них установлена одинаковая стоимость — 100 рублей для взрослых, 50 рублей для школьников и пенсионеров, дети до 6 лет бесплатно. В остальные музеи вход свободный.

Платный вход будет в следующие музеи: Алтайский краеведческий музей Художественный музей Алтайского края Государственный музей истории литературы , искусства и культуры Алтая Музей «Город» Галерею «Турина гора» Музей «Горная аптека» Музей автоугона им. Дульцева-Деточкина Музей «Мир камня» Музей археологии и этнографии Алтая АГУ Выставочный центр Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги Барнаульский планетарий

Предварительная продажа билетов уже стартовала, приобрести их заранее можно в указанных музеях.

«Ночь музеев-2019» в Барнауле. Евгения Шехватова.

Будет ли ходить транспорт

Работа городского транспорта в ночь акции будет продлена.

Желающим принять участие в акции советуют заранее спланировать свой маршрут и напоминают, что до сих пор действует комендантский час — детям до 16 лет без сопровождения взрослых можно находиться на улице до 22:00, до 18 лет — до 23:00.

Сами музеи будут работать до 02:00 часов 23 мая.

«Ночь музеев-2019» в Барнауле. Евгения Шехватова.

Что известно об акции

«Ночь музеев» — это всероссийская акция, которая ежегодно проводится в канун празднования Всемирного дня музеев (18 мая). В Барнауле она впервые прошла в 2006 году.

Акция призвана вовлечь посетителей в необычное ночное музейное пространство, сделать его соучастниками интерактивных программ.

Ежегодно в регионе акцию посещают около 30 тыс. человек.