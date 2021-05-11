Барнаул 18°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Научат водить, стрелять из лука и гладить котов. Куда сходить в Барнауле с детьми в мае

Майские выходные кончились, но множество развлечений для родителей и детей — остались! Куда сходить и что посмотреть — в обзоре «Афиши».

Дети.
Дети.
СС0

Мастер-класс по изготовлению пиньяты

Пиньята — это объемная игрушка из папье-маше или картона, украшенная цветной гофробумагой, родом из Мексики.

Пиньяту делают любой формы, наполняют различными угощениями или сюрпризами (серпантины, презенты, конфетти). Задача игры: разбить битой пиньяту, чтобы из нее посыпались все эти сладости и и подарки. Это не только игра для детей, но и для взрослых.

Пиньята Маша
Пиньята Маша
СС0

Мастер-класс по созданию игрушки полезен для развития мелкой моторики, внимания и нестандартного мышления. Каждый участник сможет унести с собой созданную своими руками пиньяту.

  • Место проведения экскурсии: пр. Социалистический, 28
  • Когда: 14 мая в 14:00
  • Для детей от 4 лет
  • Стоимость: 400 руб. с ребенка

Чайная церемония с котиками

Как отличить «улун» от «пуэра»? Как правильно заваривать и пить китайский чай? Об этом обязательно расскажут в котокафе Nikomur. А еще дадут продегустировать три интересных сорта чая: Юэ Гуан Бай, Лун Шань Сан Ча, Юй Лань Сян Дан Цун.

Котокафе Nikomur.
Котокафе Nikomur.
Анна Зайкова

Компанию любителям чая обязательно составят пушистые постояльцы котокафе — чаепитие получится вдвойне приятным.

  • Место проведения экскурсии: пр. Красноармейский, 108
  • Когда: 14 мая в 18:30
  • Для детей от 14 лет
  • Стоимость: 400 руб. с человека, 700 руб. с пары.

Экскурсия в кукольный театр

Новое здание театра кукол «Сказка» на улице Пушкина еще не открыла свои двери, но немало интересного будет ждать ребят в здании на пр. Ленина, 19.

Ребят проведут в святая святых — за кулисы театра кукол, где они смогут познакомиться с загадочным театральным и кукольным миром, узнать об этапах зарождения спектакля, а еще почувствовать себя настоящими артистами-кукольниками.

Обучение актеров театра кукол &quot;Сказка&quot;
Обучение актеров театра кукол «Сказка»
Алиса Батурина
  • Место проведения экскурсии: пр. Ленина, 19
  • Когда: 15 мая в 13:00
  • Для детей от 5 лет
  • Стоимость: 250 руб. за человека

Экскурсия в кинологический центр

Всех, кто любит животных и всегда мечтал познакомиться с дрессированными собаками, ждут на экскурсию в кинологический центр.

Кошки и собаки.
Кошки и собаки.
СС0

Дети узнают, кто такой кинолог и чем он занимается, как правильно содержать и дрессировать собак, выучат парочку собачьих команд и попробуют их с собачками.

  • Место проведения экскурсии: район ЦУМа
  • Когда: 22 мая в 13:00
  • Для детей от 4 лет
  • Стоимость 350 руб за человека

Экскурсия в детскую школу вождения

На занятии ребята в учебном классе пройдут курс по безопасности дорожного движения, позанимаются на тренажерах, потом вместе с инструктором по очереди займутся вождением на настоящем легковом автомобиле и сфотографируются на память.

Дети и машина
Дети и машина
СС0

У каждого ребенка будет возможность почувствовать себя настоящим водителем.

  • Место проведения экскурсии: пр. Ленина (район Геомаркета)
  • Когда: 23 мая в 12:00
  • Для детей от 6 лет
  • Стоимость 350 руб. (оплата за ребенка, сопровождающий бесплатно)

Экскурсия в арбалетно-лучный клуб с игровой программой

Здесь мальчишки и девчонки смогут почувствовать себя настоящими Робин Гудами.

На экскурсии ребят ждет посвящение в индейцев, стрельба из арбалета и пневматики для развития меткости.

Арбалет
Арбалет
СС0

Под чутким руководством инструктора ребенок научится метать ножи и сбивать фигурки из пневматического оружия, метко целиться и правильно натягивать тетиву лука.

  • Место проведения экскурсии: пр. Красноармейский, р-н ТРЦ «Сити центр»
  • Когда: 30 мая в 15:00
  • Для детей от 6 лет
  • Стоимость 400 руб. (оплата за ребенка, сопровождающий бесплатно)

Запись на экскурсии по телефонам 8 (960) 948−8395, 8 (913) 235−0832 (WhatsApp).

Еще больше интересных событий для детей вы сможете найти в новой рубрике календарных событий «Афиша.Детям». Спектакли, кино, экскурсии, мастер-классы, летние лагеря — все можно найти здесь.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене