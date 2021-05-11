Научат водить, стрелять из лука и гладить котов. Куда сходить в Барнауле с детьми в мае

Мастер-класс по изготовлению пиньяты
Пиньята — это объемная игрушка из папье-маше или картона, украшенная цветной гофробумагой, родом из Мексики.
Пиньяту делают любой формы, наполняют различными угощениями или сюрпризами (серпантины, презенты, конфетти). Задача игры: разбить битой пиньяту, чтобы из нее посыпались все эти сладости и и подарки. Это не только игра для детей, но и для взрослых.
Мастер-класс по созданию игрушки полезен для развития мелкой моторики, внимания и нестандартного мышления. Каждый участник сможет унести с собой созданную своими руками пиньяту.
- Место проведения экскурсии: пр. Социалистический, 28
- Когда: 14 мая в 14:00
- Для детей от 4 лет
- Стоимость: 400 руб. с ребенка
Чайная церемония с котиками
Как отличить «улун» от «пуэра»? Как правильно заваривать и пить китайский чай? Об этом обязательно расскажут в котокафе Nikomur. А еще дадут продегустировать три интересных сорта чая: Юэ Гуан Бай, Лун Шань Сан Ча, Юй Лань Сян Дан Цун.
Компанию любителям чая обязательно составят пушистые постояльцы котокафе — чаепитие получится вдвойне приятным.
- Место проведения экскурсии: пр. Красноармейский, 108
- Когда: 14 мая в 18:30
- Для детей от 14 лет
- Стоимость: 400 руб. с человека, 700 руб. с пары.
Экскурсия в кукольный театр
Новое здание театра кукол «Сказка» на улице Пушкина еще не открыла свои двери, но немало интересного будет ждать ребят в здании на пр. Ленина, 19.
Ребят проведут в святая святых — за кулисы театра кукол, где они смогут познакомиться с загадочным театральным и кукольным миром, узнать об этапах зарождения спектакля, а еще почувствовать себя настоящими артистами-кукольниками.
- Место проведения экскурсии: пр. Ленина, 19
- Когда: 15 мая в 13:00
- Для детей от 5 лет
- Стоимость: 250 руб. за человека
Экскурсия в кинологический центр
Всех, кто любит животных и всегда мечтал познакомиться с дрессированными собаками, ждут на экскурсию в кинологический центр.
Дети узнают, кто такой кинолог и чем он занимается, как правильно содержать и дрессировать собак, выучат парочку собачьих команд и попробуют их с собачками.
- Место проведения экскурсии: район ЦУМа
- Когда: 22 мая в 13:00
- Для детей от 4 лет
- Стоимость 350 руб за человека
Экскурсия в детскую школу вождения
На занятии ребята в учебном классе пройдут курс по безопасности дорожного движения, позанимаются на тренажерах, потом вместе с инструктором по очереди займутся вождением на настоящем легковом автомобиле и сфотографируются на память.
У каждого ребенка будет возможность почувствовать себя настоящим водителем.
- Место проведения экскурсии: пр. Ленина (район Геомаркета)
- Когда: 23 мая в 12:00
- Для детей от 6 лет
- Стоимость 350 руб. (оплата за ребенка, сопровождающий бесплатно)
Экскурсия в арбалетно-лучный клуб с игровой программой
Здесь мальчишки и девчонки смогут почувствовать себя настоящими Робин Гудами.
На экскурсии ребят ждет посвящение в индейцев, стрельба из арбалета и пневматики для развития меткости.
Под чутким руководством инструктора ребенок научится метать ножи и сбивать фигурки из пневматического оружия, метко целиться и правильно натягивать тетиву лука.
- Место проведения экскурсии: пр. Красноармейский, р-н ТРЦ «Сити центр»
- Когда: 30 мая в 15:00
- Для детей от 6 лет
- Стоимость 400 руб. (оплата за ребенка, сопровождающий бесплатно)
Запись на экскурсии по телефонам 8 (960) 948−8395, 8 (913) 235−0832 (WhatsApp).
Еще больше интересных событий для детей вы сможете найти в новой рубрике календарных событий «Афиша.Детям». Спектакли, кино, экскурсии, мастер-классы, летние лагеря — все можно найти здесь.