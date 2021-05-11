Научат водить, стрелять из лука и гладить котов. Куда сходить в Барнауле с детьми в мае

Майские выходные кончились, но множество развлечений для родителей и детей — остались! Куда сходить и что посмотреть — в обзоре «Афиши».

Мастер-класс по изготовлению пиньяты

Пиньята — это объемная игрушка из папье-маше или картона, украшенная цветной гофробумагой, родом из Мексики.

Пиньяту делают любой формы, наполняют различными угощениями или сюрпризами (серпантины, презенты, конфетти). Задача игры: разбить битой пиньяту, чтобы из нее посыпались все эти сладости и и подарки. Это не только игра для детей, но и для взрослых.

Пиньята Маша СС0

Мастер-класс по созданию игрушки полезен для развития мелкой моторики, внимания и нестандартного мышления. Каждый участник сможет унести с собой созданную своими руками пиньяту.

Место проведения экскурсии: пр. Социалистический , 28

28 Когда: 14 мая в 14:00

Для детей от 4 лет

Стоимость: 400 руб. с ребенка

Чайная церемония с котиками

Как отличить «улун» от «пуэра»? Как правильно заваривать и пить китайский чай? Об этом обязательно расскажут в котокафе Nikomur. А еще дадут продегустировать три интересных сорта чая: Юэ Гуан Бай, Лун Шань Сан Ча, Юй Лань Сян Дан Цун.

Котокафе Nikomur. Анна Зайкова

Компанию любителям чая обязательно составят пушистые постояльцы котокафе — чаепитие получится вдвойне приятным.

Место проведения экскурсии: пр. Красноармейский , 108

108 Когда: 14 мая в 18:30

Для детей от 14 лет

Стоимость: 400 руб. с человека , 700 руб. с пары.

Экскурсия в кукольный театр

Новое здание театра кукол «Сказка» на улице Пушкина еще не открыла свои двери, но немало интересного будет ждать ребят в здании на пр. Ленина, 19.

Ребят проведут в святая святых — за кулисы театра кукол, где они смогут познакомиться с загадочным театральным и кукольным миром, узнать об этапах зарождения спектакля, а еще почувствовать себя настоящими артистами-кукольниками.

Обучение актеров театра кукол «Сказка» Алиса Батурина

Место проведения экскурсии: пр. Ленина , 19

19 Когда: 15 мая в 13:00

Для детей от 5 лет

Стоимость: 250 руб. за человека

Экскурсия в кинологический центр

Всех, кто любит животных и всегда мечтал познакомиться с дрессированными собаками, ждут на экскурсию в кинологический центр.

Кошки и собаки. СС0

Дети узнают, кто такой кинолог и чем он занимается, как правильно содержать и дрессировать собак, выучат парочку собачьих команд и попробуют их с собачками.

Место проведения экскурсии: район ЦУМа

Когда: 22 мая в 13:00

Для детей от 4 лет

Стоимость 350 руб за человека

Экскурсия в детскую школу вождения

На занятии ребята в учебном классе пройдут курс по безопасности дорожного движения, позанимаются на тренажерах, потом вместе с инструктором по очереди займутся вождением на настоящем легковом автомобиле и сфотографируются на память.

Дети и машина СС0

У каждого ребенка будет возможность почувствовать себя настоящим водителем.

Место проведения экскурсии: пр. Ленина ( район Геомаркета)

район Геомаркета) Когда: 23 мая в 12:00

Для детей от 6 лет

Стоимость 350 руб. ( оплата за ребенка , сопровождающий бесплатно)

Экскурсия в арбалетно-лучный клуб с игровой программой

Здесь мальчишки и девчонки смогут почувствовать себя настоящими Робин Гудами.

На экскурсии ребят ждет посвящение в индейцев, стрельба из арбалета и пневматики для развития меткости.

Арбалет СС0

Под чутким руководством инструктора ребенок научится метать ножи и сбивать фигурки из пневматического оружия, метко целиться и правильно натягивать тетиву лука.

Место проведения экскурсии: пр. Красноармейский , р-н ТРЦ «Сити центр»

р-н ТРЦ «Сити центр» Когда: 30 мая в 15:00

Для детей от 6 лет

Стоимость 400 руб. ( оплата за ребенка , сопровождающий бесплатно)

Запись на экскурсии по телефонам 8 (960) 948−8395, 8 (913) 235−0832 (WhatsApp).