Барнаульский духовой оркестр в честь закрытия сезона устроит невероятный концерт

Зрителям представят разножанровую программу академические произведения, эстрада, джаз, песни, традиционная духовая музыка — все, что подвластно духовому оркестру.

В концерте также прозвучат пьесы в исполнении ведущих музыкантов оркестра.

В программе будут участвовать Барнаульский академический хор им. Тарнецкого, ансамбль барабанщиц «Ритмы времени». Солисты — Надежда Гончарук, Иван Остапенко, Никита Абершток и учащиеся детской музыкальной школы.

Солисты оркестра — Вадим Григоренко и Иван Наумов.

Концерт пройдет в ДК «Сибэнергомаш», начало в 18:30. Цена билета — 200−250 рублей.