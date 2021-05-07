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Барнаульский духовой оркестр в честь закрытия сезона устроит невероятный концерт

27 мая Барнаульский духовой оркестр с размахом закроет 31-й творческий сезон.

Барнаульский духовой оркестр даст концерт под открытым небом
Барнаульский духовой оркестр даст концерт под открытым небом
Архив Барнаульского духового оркестра.

Зрителям представят разножанровую программу академические произведения, эстрада, джаз, песни, традиционная духовая музыка — все, что подвластно духовому оркестру.

В концерте также прозвучат пьесы в исполнении ведущих музыкантов оркестра.

В программе будут участвовать Барнаульский академический хор им. Тарнецкого, ансамбль барабанщиц «Ритмы времени». Солисты — Надежда Гончарук, Иван Остапенко, Никита Абершток и учащиеся детской музыкальной школы.

Солисты оркестра — Вадим Григоренко и Иван Наумов.

Концерт пройдет в ДК «Сибэнергомаш», начало в 18:30. Цена билета — 200−250 рублей.

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