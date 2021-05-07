Война в искусстве: какие культурные события, посвященные Дню Победы, пройдут в Барнауле

В этом году барнаульцы остались без салюта, но не без культурных событий, посвященных Великой Отечественной. Куда сходить и что посмотреть в честь Дня Победы — в обзоре «Афиши».

Кино

Тематические показы военных картин пройдут в кинотеатре «Премьера». 8 мая там покажут два необычных советских фильма.

В 11:00 зрители увидят киноленту режиссёра Ярополка Лапшина «Назначаешься внучкой» (1975, 12+). Фильм рассказывает о семнадцатилетней девушке, которая добровольцем просится на фронт, но сначала ей придётся стать курсантом школы разведчиков, по окончании которой её забрасывают в немецкий тыл на Кубань.

,

(

,

,

,

В 14:00 пройдет показ фильма «Ленинградцыдети мои…»197812+). Он повествует о тысячах осиротевших детейэвакуированных из блокадного Ленинграда и других городовкоторые нашли приют и заботу в узбекских семьях и детских домах.

В других кинотеатрах города можно увидеть фильм Тимура Бекмамбетова «Девятаев».

Летчик-истребитель Михаил Девятаев летом 1944 года попадает в плен. Ему предстоит сделать выбор — вернуться в небо, продолжив войну на стороне врага, или отправиться в концлагерь на остров Узедом. Отчаянный ас Девятаев выбирает третье — побег.

В прокате идет еще одна военная драма о Второй мировой войне — «Сопротивление». Это реальная история из жизни великого французского актера Марселя Марсо.

В фильме рассказывается о том, как Марсо в составе группы «Сопротивление» спасает еврейских детей от рук нацистов, переправляя их через горы и леса Швейцарии.

Театр

7 мая в Молодежном театре Алтая покажут спектакль «Война, беда, мечта и юность» по пьесе Арбузова «Мой бедный Марат».

В блокадном Ленинграде шестнадцатилетние Марат и Лика, потерявшие все, полюбили друг друга. Судьба сводит их с третьим подростком — голодным и истощенным Леонидиком, который считает себя поэтом. И тут случается ещё одна влюблённость. Дальше оба парня идут воевать.

В фронта к Лике приходит оставшийся без руки Леонидик. Но она ждет Марата — и он возвращается к ней героем войны. И перед каждым встает выбор: что сильнее — любовь или дружба? И можно ли позволить себе быть счастливым, если твой друг страдает?

Начало спектакля в 18:30. Цена билета — 200 рублей.

Спектакль «Война , беда , мечта и юность» vk.com/mta_barnaul

В пятницу в музыкальном театре покажут военную драму «А зори здесь тихие» по знаменитой повести Бориса Васильева.

Это рассказ о подвиге пяти девушек-зенитчиц, которые во главе со старшиной Федотом Васковым вступают в неравный бой с фашистскими диверсантами. Это история о судьбе и отваге, о жгучей любви к родной земле, о бережно хранимой памяти и о тихих зорях.

Начало в 18:30, цена билета — 400−800 рублей.

Спектакль «А зори здесь тихие» Музыкальный театр

9 мая в театре кукол «Сказка» представят невыдуманную историю о девочке Тане Савичевой под названием «Дневник ленинградской школьницы».

Почти вся семья Тани погибла во время блокады, в период с декабря 1941 года по май 1942 года. В её дневнике девять страниц, на шести из которых даты смерти близких людей — матери, бабушки, сестры, брата и двух дядей. В спектакле рассказывается о жизни семьи до и во время войны.

Начало в 13:00 и 17:00, цена билета — 200−300 рублей.

Дневник ленинградской школьницы Театр кукол «Сказка»

Музеи и галереи

В краеведческом музее 8 мая пройдут мультимедийные программы из истории военного вооружения «От «Катюши» до «Василька». Начало в 12:00 и 14:00.

В День Победы с утра в музее будет работать тематическая фотозона. В 13:00 пройдет презентация выставки «Семейная реликвия» — в составе экспозиции вещи, которые приносили барнаульцы: фотографии, письма, документы фронтовиков и тружеников тыла, трофеи и личные вещи участников войны.

В 14:00 в краеведческом состоится мастер-класс по изготовлению броши с георгиевской лентой, в 15:00 — бенефис экспонатов на выставке «Трофей победителя», в 16:00 — интерактивная программа «У стен Рейхстага».

Артефакты , раскопанные черными археологами , передали в Алтайский краеведческий музей. Дмитрий Лямзин.

7, 8 и 9 мая в художественному музее можно посмотреть выставку «Помним, чтим…», посвященную 100-летию художника Владимира Шкиля и 76-летию Великой Победы. На ней представлено около 30 живописных произведений.

Экспозиция включает портреты ветеранов Великой Отечественной войны и труда, пейзажи с видами Барнаула и Алтайского края, а также тематические композиции, посвященные Победе в Великой Отечественной войне: полюбившиеся зрителю произведения «Ялта — 45» и «Через тайгу и болота. Август 1945 года».

Выставка работ Владимира Шкиля в художественном музее ghmak.ru

В галерее «Республика ИЗО» до 9 мая будет работать выставка «Солдаты войны. Ветераны искусства». На ней представлены 30 фотографий участников ВОВ, членов краевого союза художников.

В праздничный день в ГМИЛИКА пройдет просветительная программа о поэте и фронтовике Михаиле Борисове. Он сражался под Сталинградом, за Харьков, участвовал в Курской битве, где единолично подбил семь вражеских «Тигров».

За мужество и героизм Борисов получил звание Героя Советского Союза. Неоднократно раненый, он дошел до Берлина, и, став поэтом, всю жизнь писал о своих фронтовых друзьях. Начало программы в 13:00.

Выставка в музее «Город» «Память о главном» vk.com/museumgorod

В музее «Город» представлены картины, написанные художниками, прошедшими Великую Отечественную. На их полотнах запечатлено разное время — и мирное, и военное.

Основу выставки составляют картины Михаила Викулина — знаменитого алтайского художника и ветерана ВОВ. Михаил ушел на фронт в 1941 г. участвовал в обороне Москвы, в боях на Орловско-Курском направлении, имеет много военных наград.

Впервые в выставочном пространстве музея буду показаны ранее не экспонировавшиеся этюды Майи Ковешниковой, занимавшей в период войны должность военрука, а после реализовавшей себя в искусстве социального реализме.

У барнаульского храма прошла выставка раритетной техники военных лет. барнаульская епархия.

В День Победы музей автоугона им. Дульцева-Деточкина (ул. Анатолия, 130) приглашает на раскрашивание «боевой машины» и обед с фронтовой кашей. Работать музей будет с 11 часов, вход 50−200 рублей.

Концерт

7 мая в Алтайской краевой библиотеке им. Шишкова состоится литературно-музыкальная программа «Дни Победы» в исполнении Литературного театра библиотеки.

Зрителей ждет тихая и камерная композиция по пьесе Ксении Степанычевой, в которой можно услышать настоящие воспоминания ленинградцев, обреченных ежедневно совершать героические поступки, чтобы просто жить и оставаться людьми. Начало в 17:00, вход свободный.

День Победы в Шишковке vk.com/akunb

В праздничный день в Барнауле будут развернуто несколько концертных площадкок. Песни о войне будут исполнять в парке «Изумрудный» (начало в 12:00), Центральном парке (начало в 11:00), на площади Сахарова (начало в 12:00), на набережной Оби (начало в 15:00).

Полную программу концертных программ в Барнауле можно посмотреть здесь.

Экскурсии

9 мая известный барнаульский историк Данил Дегтярев проведет бесплатную экскурсию и расскажет о работе промышленности Барнаула в годы войны и ее труженниках — детях, стариках и женщинах.

Данил Дегтярев. Алиса Батурина

Начало в 18:00, точка сбора — возле проходной Барнаульского станкостроительного завода, у бюста В. Смирнову (ул. Кулагина, 28). Продолжительность экскурсии — 2 часа.