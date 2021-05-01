Барнаульцев оставили без салюта на 9 мая, но покажут президента. Программа мероприятий

Барнаульцев ждут различные выставки, концерты и выступления музыкальных и детских коллективов.
Для ветеранов в их дворах проведут выездные концертные программы и парады.
Программа мероприятий
- 11:00 — открытие фотовыставки «На пути к Победе» (Нагорный парк),
- 09:00−14:00 — «Стена памяти» и проект «Детство, растоптанное войной» среди учащихся пилотных и опорных школ Российского движения школьников (пр. Социалистический, 124),
- 10:00−15:00 — пункт отбора граждан на военную службу по контракту (пл. Сахарова),
- 10:00−19:00 — выставка военной техники (пл. Сахарова),
- 11:00−19:00 — праздничная программа «Ликующий май» (Центральный парк),
- 12:00 — пробег «Кольцо Победы — 2021» (пл. Советов),
- 12:00−13:00 — вокально-хореографический концерт детских творческих коллективов (пл. Сахарова),
- 13:00−14:00 — концерт Барнаульского духового оркестра (пл. Сахарова),
- 14:00 — прямое включение поздравления президента Российской Федерации (пл. Сахарова),
- 14:00−16:00 — молодежная программа «Радость Победы» (пл. Сахарова),
- 15:00−19:00 — концерт детских коллективов и Барнаульского духового оркестра (набережная Оби),
- 16:00−17:30 — выступление творческих коллективов филармонии Алтайского края (пл. Сахарова),
- 17:30−19:00 — концертная программа культурного центра ГУ МВД России (пл. Сахарова).