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Барнаул без фейерверка. Где в Алтайском крае 9 мая можно посмотреть салюты

Пандемия второй год подряд не дает провести День Победы в привычном формате. Так, в Барнауле не будет традиционного праздничного салюта, а акцию «Бессмертный полк» проведут онлайн (правда, шествие анонсировано на 24 июня).

Салют 9 мая 2019 года в Барнауле.
Салют 9 мая 2019 года в Барнауле.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

Тем не менее, сразу в двух городах Алтайского края салют все же запустят — прогремит он в Камне-на-Оби и Белокурихе.

В Камне-на-Оби празднования начнутся в 11 часов с театрализованного митинга-концерта.

Затем пройдет общегородское шествие «Бессмертный полк» (однако, общероссийская акция 9 мая пройдет все-таки онлайн), автопробег «Маршрут памяти» и праздничная программа на набережной Оби.

Там же в 22 часа горожане смогут посмотреть салют.

Вечный огонь.
Вечный огонь.
pixabay.com.

В Белокурихе День Победы начнется с возложения венков Вечному Огню, затем в сквере им. Мясникова выступят фронтовые бригады и местные коллективы. В 22:00 в центре курортного города также запустят праздничный фейерверк.

Ради салюта также можно отправиться в Новосибирск — там его будут смотреть в 22:00 на Михайловской набережной, пишет НГС. Если приехать в город к 10 утра, то на площади Ленина можно будет посмотреть еще и парад.

Поздним вечером прогремит фейерверк и в Кемерово, на Университетском мосту. В городе также пройдут торжественные шествия с военной техникой, сообщает НГС42.

Салют на День города в Барнауле. 9 сентября 2018 года.
Салют на День города в Барнауле. 9 сентября 2018 года.
Дмитрий Лямзин.

Что будет в Барнауле

День Победы в краевой столице отметят скромно — горожан ждут различные выставки, концерты и выступления музыкальных и детских коллективов.

На площади Сахарова будет работать выставка военной техники, а на площади Советов пройдет пробег «Кольцо Победы».

Также на большом экране на «Титов-Арене» запустят прямое включение с поздравлением Владимира Путина.

Полную программу можно посмотреть здесь.

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