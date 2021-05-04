Наперекор официальной повестке: в алтайском городе 9 мая проведут шествие «Бессмертного полка» и запустят салют

Начнется праздничная программа, посвященная Победе в Великой Отечественной войне, в 11 часов с театрализованного митинга-концерта на Мемориале Славы в 11:00.
В 12:00 стартует общегородская акция «Бессмертный полк». С портретом участника войны люди смогут пройти от Мемориала Славы до набережной Оби. Там в 12:30 начнется концерт с участием местных коллективов, будет работать полевая кухня.
В это же время по городу начнется автопробег «Маршрут памяти». В 13:00 фронтовая бригада даст дворовой концерт на ул. Пушкина, 25 для ветеранов.
С 20:00 до 22:00 часов на набережной Оби будет идти концертная программа «И помнит мир спасенный». Завершиться празднование 9 мая салютом в 22:00.
Что не так
Праздничная программа в Камне-на-Оби идет вразрез с программой в Барнауле.
В частности, жителей краевой столицы в этом году оставили без салюта — в городе заявлены только фотовыставка и выставка военной техники, несколько концертов, пробег «Кольцо победы» и прямое включение с поздравлением президента на площади Сахарова.
Общероссийская акция «Бессмертный полк» (которую в Камне-на-Оби почему-то признали «общегородской») 9 мая пройдет по всей стране в режиме онлайн. При этом организаторы шествия надеются провести ее в традиционном формате 24 июня.
Что в других городах
В Бийске 9 мая в течение дня в разных районах города будут идти праздничные концерты, сообщает городская администрация.
В Рубцовске день начнут с торжественного митинга на площади им. 21-го Гвардейского стрелкового полка. На разных площадках также пройдут концертные программы с участием местных коллективов, легкоатлетический пробег и показательные выступления бойцов войсковой части 6720.
В городской администрации Белокурихи особо отметили, что 9 мая пройдет без массовых мероприятий. День начнется с возложения венков Вечному Огню, затем в сквере им. Мясникова выступят фронтовые бригады и местные коллективы.
Тем не менее, в курортном городе, как и в Камне-на-Оби, в 22:00 тоже запустят праздничный салют.