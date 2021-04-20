Стало известно, как пройдет «Бессмертный полк» 9 мая

«Каждый субъект РФ получит свой поток трансляции. Шествие будет транслироваться на городском телевидении, медиасферах, городских экранах и прочих поверхностях. Таким образом, в каждом регионе люди увидят в своем строю всех своих земляков. Трансляция начнется 9 мая в 15:00 по местному времени», — рассказала сопредседатель Центрального штаба движения Елена Цунаева.
Организатор добавила, что в прошлом году из-за большого количества заявок на участие в онлайн-шествии трансляция продолжалась 20 дней, пишет «Интерфакс».
«В этом году мы меняем технологический подход и распределяем потоки шествия по регионам. Теперь все трансляции пройдут в один день 9 мая», — сообщила Цунаева.
Организаторы надеются провести акцию в традиционном формате 24 июня.
2020-й
В прошлом году из-за пандемии коронавируса «Бессмертный полк» по всей России провели в формате онлайн. Парад Победы, который традиционно проходил 9 мая, перенесли на 24 июня, пишет polit.ru. Этот день объявили выходным.
А 9 мая 2020 года в городах страны состоялись авиационные парады и салюты.