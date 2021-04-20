Стало известно, как пройдет «Бессмертный полк» 9 мая

«Каждый субъект РФ получит свой поток трансляции. Шествие будет транслироваться на городском телевидении, медиасферах, городских экранах и прочих поверхностях. Таким образом, в каждом регионе люди увидят в своем строю всех своих земляков. Трансляция начнется 9 мая в 15:00 по местному времени», — рассказала сопредседатель Центрального штаба движения Елена Цунаева.