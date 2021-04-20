20 апреля -4°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Стало известно, как пройдет «Бессмертный полк» 9 мая

Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в онлайн-формате, сообщает ТАСС.

Владимир Путин в рядах "Бессмертного полка" в Москве.
Владимир Путин в рядах "Бессмертного полка" в Москве.
kremlin.ru

«Каждый субъект РФ получит свой поток трансляции. Шествие будет транслироваться на городском телевидении, медиасферах, городских экранах и прочих поверхностях. Таким образом, в каждом регионе люди увидят в своем строю всех своих земляков. Трансляция начнется 9 мая в 15:00 по местному времени», — рассказала сопредседатель Центрального штаба движения Елена Цунаева.

Организатор добавила, что в прошлом году из-за большого количества заявок на участие в онлайн-шествии трансляция продолжалась 20 дней, пишет «Интерфакс».

«В этом году мы меняем технологический подход и распределяем потоки шествия по регионам. Теперь все трансляции пройдут в один день 9 мая», — сообщила Цунаева.

Организаторы надеются провести акцию в традиционном формате 24 июня.

2020-й

В прошлом году из-за пандемии коронавируса «Бессмертный полк» по всей России провели в формате онлайн. Парад Победы, который традиционно проходил 9 мая, перенесли на 24 июня, пишет polit.ru. Этот день объявили выходным.

А 9 мая 2020 года в городах страны состоялись авиационные парады и салюты.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость