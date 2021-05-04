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Стало известно, когда выйдет третий сезон популярного музыкального шоу «Маска»

Телеканал НТВ раскрыл дату начала следующего сезона популярного шоу «Маска». Проект стартует 13 февраля 2022 года.

Шоу "Маска" на НТВ
Шоу "Маска" на НТВ
Пресс-служба канала НТВ

Также в конце 2021 года для зрителей подготовят спецвыпуск «Новогодняя Маска». Он пройдет в эфире 31 декабря — до и после полуночи.

Сейчас НТВ ищет новых участников на шоу — в списке уже есть шесть кандидатов.

Напомним, что второй сезон популярного музыкального шоу завершился 2 мая. В проекте победил певец Jony, который выступал в костюме Крокодила. Причем в этот раз жюри смогли угадать, кто скрывается под маской.

До финала также дошла певица Юлия Паршута в образе Змеи и оперный певец и муж Анны Нетребко Юсиф Эйвазов в костюме Ламы.

Шоу «Маска» — это музыкальное соревнование, в котором знаменитости инкогнито выступают в больших костюмах. Задача жюри — угадать, кто скрывается под маской.

Участие могут принимать не только певцы — например, в первом сезоне несколько выпусков продержались телеведущая Оксана Федорова и комик Антон Лирник. Победа же досталась артисту Анатолию Цою.

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