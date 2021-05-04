Стало известно, когда выйдет третий сезон популярного музыкального шоу «Маска»

Также в конце 2021 года для зрителей подготовят спецвыпуск «Новогодняя Маска». Он пройдет в эфире 31 декабря — до и после полуночи.

Сейчас НТВ ищет новых участников на шоу — в списке уже есть шесть кандидатов.

Напомним, что второй сезон популярного музыкального шоу завершился 2 мая. В проекте победил певец Jony, который выступал в костюме Крокодила. Причем в этот раз жюри смогли угадать, кто скрывается под маской.

До финала также дошла певица Юлия Паршута в образе Змеи и оперный певец и муж Анны Нетребко Юсиф Эйвазов в костюме Ламы.

Шоу «Маска» — это музыкальное соревнование, в котором знаменитости инкогнито выступают в больших костюмах. Задача жюри — угадать, кто скрывается под маской.

Участие могут принимать не только певцы — например, в первом сезоне несколько выпусков продержались телеведущая Оксана Федорова и комик Антон Лирник. Победа же досталась артисту Анатолию Цою.