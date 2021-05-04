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В Барнауле устроят массовый велопробег и проведут велодраг-рэйсинг

10 мая в парке «Изумрудный» в честь открытия велосезона проведут праздник «БарнеоВелоФест».

Счастье. Пара. Велосипед.
Счастье. Пара. Велосипед.
CC0

Праздник проведет Госавтоинспекция Барнаула совместно с городским комитетом по образованию, сообщает пресс-служба администрации города.

Программа «БарнеоВелоФеста» обещает быть разнообразной. Соревнования предусмотрены как для взрослых, так и для детей.

Что ожидает зрителей и участников велофеста:

  • массовый велопробег
  • детский кубок по ПДД «Велопульсики»
  • велодраг-рэйсинг (парная гонка на ускорение по прямолинейной трассе)
  • викторины
  • забег на самокатах
  • квесты и эстафеты
  • детские квадроциклы (мини-трасса).

Начало велопраздника в парке в 12:00.

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