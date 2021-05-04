В Барнауле устроят массовый велопробег и проведут велодраг-рэйсинг

10 мая в парке «Изумрудный» в честь открытия велосезона проведут праздник «БарнеоВелоФест».

Праздник проведет Госавтоинспекция Барнаула совместно с городским комитетом по образованию, сообщает пресс-служба администрации города.

Программа «БарнеоВелоФеста» обещает быть разнообразной. Соревнования предусмотрены как для взрослых, так и для детей.

Что ожидает зрителей и участников велофеста: массовый велопробег

детский кубок по ПДД «Велопульсики»

велодраг-рэйсинг ( парная гонка на ускорение по прямолинейной трассе)

парная гонка на ускорение по прямолинейной трассе) викторины

забег на самокатах

квесты и эстафеты

детские квадроциклы ( мини-трасса).

Начало велопраздника в парке в 12:00.