В Барнауле устроят массовый велопробег и проведут велодраг-рэйсинг

Праздник проведет Госавтоинспекция Барнаула совместно с городским комитетом по образованию, сообщает пресс-служба администрации города.
Программа «БарнеоВелоФеста» обещает быть разнообразной. Соревнования предусмотрены как для взрослых, так и для детей.
Что ожидает зрителей и участников велофеста:
- массовый велопробег
- детский кубок по ПДД «Велопульсики»
- велодраг-рэйсинг (парная гонка на ускорение по прямолинейной трассе)
- викторины
- забег на самокатах
- квесты и эстафеты
- детские квадроциклы (мини-трасса).
Начало велопраздника в парке в 12:00.