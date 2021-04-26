Позывной «Кедр». Как алтайская «Шишковка» на одну ночь превратилась в космический корабль

Привет инопланетянам
На входе гостей встречали библиоштурманы и провожали их по разным «отсекам».
Одним из главных пунктов программы стало путешествие в «черную дыру» книгохранилища. На входе смельчаков отмечали анфасом Шишкова — и отправляли в «полет».
В герметичном пространстве книгохранилища действительно можно почувствовать себя астронавтом. Между полок тесновато, некоторые уровни обиты серебристым покрытием, а лестницы довольно крутые. Чтобы передвигаться по ним ежедневно, определенную нужна спецподготовка.
На экскурсии вскрылась главная загадка «дыры»: оказалось, что на каждый этаж библиотеки приходится два этажа книгохранилища — поэтому в здании не пять этажей (один из которых находится под землей), а целых десять.
Внутри «черной дыры» путешественников ждал сюрприз — встреча с пришельцами. Они остановили путников, поинтересовались, кто носил позывной «Кедр», а потом все же решили выпустить всех дальше, в открытый космос.
Космические эксперименты
В зале открытого космоса можно было посмотреть выставку о Юрии Гагарине, Германе Титове и других космонавтах, примерить военный китель, спецкомбинезон и шлем.
Здесь же продавалась космическая еда: итальянская пицца, куриные наггетсы, десерт из банана и морс — все, как и положено, в тюбиках. Также можно было купить леденцы с галактиками внутри.
Для гостей работали химическая и физическая лаборатории. Приглашенные ученые проводили разные интересные опыты — вставали толпой на воздушные шарики, играли на водосточных трубах, поджигали марганцовку, изготавливали «жидкое золото», растили в пробирках «змей» и «водоросли».
В читальном зале все желающие смогли поиграть в настольные игры и с радиоуправляемыми машинами, а в большом зале посетителей развлекали живой музыкой, песочной анимацией, лекцией о космосе в искусстве.
Космическим путешествием гости остались довольны — некоторые отмечали, что ходят в «Шишковку» каждую «Библионочь», но в этот раз она превзошла все их ожидания.