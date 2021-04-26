Позывной «Кедр». Как алтайская «Шишковка» на одну ночь превратилась в космический корабль

23 апреля в Барнауле прошла всероссийская акция «Библионочь». В краевой библиотеке им. Шишкова ее посвятили Году науки и 60-летию первого полета человека в космос. Событие провели с космическим размахом: с 18:00 до 22:00 читатели путешествовали по «черной дыре» книгохранилища, проводили невероятные опыты и осваивали технологии будущего.

Привет инопланетянам

На входе гостей встречали библиоштурманы и провожали их по разным «отсекам».

Одним из главных пунктов программы стало путешествие в «черную дыру» книгохранилища. На входе смельчаков отмечали анфасом Шишкова — и отправляли в «полет».

В герметичном пространстве книгохранилища действительно можно почувствовать себя астронавтом. Между полок тесновато, некоторые уровни обиты серебристым покрытием, а лестницы довольно крутые. Чтобы передвигаться по ним ежедневно, определенную нужна спецподготовка.

В «Шишковке» провели космическую «Библионочь -2021» Анна Зайкова В «Шишковке» провели космическую «Библионочь -2021» Анна Зайкова В «Шишковке» провели космическую «Библионочь -2021» Анна Зайкова

На экскурсии вскрылась главная загадка «дыры»: оказалось, что на каждый этаж библиотеки приходится два этажа книгохранилища — поэтому в здании не пять этажей (один из которых находится под землей), а целых десять.

Внутри «черной дыры» путешественников ждал сюрприз — встреча с пришельцами. Они остановили путников, поинтересовались, кто носил позывной «Кедр», а потом все же решили выпустить всех дальше, в открытый космос.

В «Шишковке» провели космическую «Библионочь -2021» Анна Зайкова В «Шишковке» провели космическую «Библионочь -2021» Анна Зайкова В «Шишковке» провели космическую «Библионочь -2021» Анна Зайкова

Космические эксперименты

В зале открытого космоса можно было посмотреть выставку о Юрии Гагарине, Германе Титове и других космонавтах, примерить военный китель, спецкомбинезон и шлем.

Здесь же продавалась космическая еда: итальянская пицца, куриные наггетсы, десерт из банана и морс — все, как и положено, в тюбиках. Также можно было купить леденцы с галактиками внутри.

В «Шишковке» провели космическую «Библионочь -2021» Анна Зайкова В «Шишковке» провели космическую «Библионочь -2021» Анна Зайкова В «Шишковке» провели космическую «Библионочь -2021» Анна Зайкова

Для гостей работали химическая и физическая лаборатории. Приглашенные ученые проводили разные интересные опыты — вставали толпой на воздушные шарики, играли на водосточных трубах, поджигали марганцовку, изготавливали «жидкое золото», растили в пробирках «змей» и «водоросли».

В читальном зале все желающие смогли поиграть в настольные игры и с радиоуправляемыми машинами, а в большом зале посетителей развлекали живой музыкой, песочной анимацией, лекцией о космосе в искусстве.

В «Шишковке» провели космическую «Библионочь -2021» Анна Зайкова В «Шишковке» провели космическую «Библионочь -2021» Анна Зайкова В «Шишковке» провели космическую «Библионочь -2021» Анна Зайкова

Космическим путешествием гости остались довольны — некоторые отмечали, что ходят в «Шишковку» каждую «Библионочь», но в этот раз она превзошла все их ожидания.