В Барнауле назвали неожиданных победителей конкурса на лучшую книгу года

31 марта в библиотеке им. Шишкова завершился фестиваль «Издано на Алтае», где были названы победители конкурса на лучшую книгу года в различных номинациях.

За полтора месяца жюри пришлось изучить 763 книги, представленные на фестивале. Места распределились следующим образом.

«Лучшая книга художественной прозы» — сборник прозы «Завтрашние чудеса»

«Лучшая книга для детей» — «В большой семье»

«Лучшее научное издание» — коллективная монография «Цифровая нутрициология: применение информационных технологий при разработке и совершенствовании пищевых продуктов»

«Лучшее краеведческое издание» — книги из серии «Алтай. Судьба. Эпоха»: «Александр Родионов» и «Василий Штильке: гражданский подвиг»

«Лучшее художественное оформление книги» — книга-альбом «Восемьдесят лет Алтайской краевой организации Союза художников России»

«Лучшее издание , посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» — книга-альбом «Алтай. Победа — 75»

Впервые за всю историю фестиваля в номинации «Лучшее краеведческое издание» выбрали сразу двух победителей. Также в этом году никто не смог претендовать на звание «Лучший поэтический сборник».

Напомним, что XVI книжный фестиваль «Издано на Алтае» открылся 18 февраля. Организаторы провели более 70 мероприятий — творческих встреч, выставок, презентаций и так далее.

Хедлайнером стала Галина Юзефович — один из самых популярных книжных критиков страны. Читатели «Шишковки» смогли пообщаться с ней на онлайн-встрече.