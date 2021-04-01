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В Барнауле назвали неожиданных победителей конкурса на лучшую книгу года

31 марта в библиотеке им. Шишкова завершился фестиваль «Издано на Алтае», где были названы победители конкурса на лучшую книгу года в различных номинациях.

В Барнауле открылся книжный фестиваль «Издано на Алтае»
В Барнауле открылся книжный фестиваль «Издано на Алтае»
Дмитрий Лямзин

За полтора месяца жюри пришлось изучить 763 книги, представленные на фестивале. Места распределились следующим образом.

  • «Лучшая книга художественной прозы» — сборник прозы «Завтрашние чудеса»
  • «Лучшая книга для детей» — «В большой семье»
  • «Лучшее научное издание» — коллективная монография «Цифровая нутрициология: применение информационных технологий при разработке и совершенствовании пищевых продуктов»
  • «Лучшее краеведческое издание» — книги из серии «Алтай. Судьба. Эпоха»: «Александр Родионов» и «Василий Штильке: гражданский подвиг»
  • «Лучшее художественное оформление книги» — книга-альбом «Восемьдесят лет Алтайской краевой организации Союза художников России»
  • «Лучшее издание, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» — книга-альбом «Алтай. Победа — 75»

Впервые за всю историю фестиваля в номинации «Лучшее краеведческое издание» выбрали сразу двух победителей. Также в этом году никто не смог претендовать на звание «Лучший поэтический сборник».

Напомним, что XVI книжный фестиваль «Издано на Алтае» открылся 18 февраля. Организаторы провели более 70 мероприятий — творческих встреч, выставок, презентаций и так далее.

Хедлайнером стала Галина Юзефович — один из самых популярных книжных критиков страны. Читатели «Шишковки» смогли пообщаться с ней на онлайн-встрече.

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