В Барнауле назвали неожиданных победителей конкурса на лучшую книгу года

За полтора месяца жюри пришлось изучить 763 книги, представленные на фестивале. Места распределились следующим образом.
- «Лучшая книга художественной прозы» — сборник прозы «Завтрашние чудеса»
- «Лучшая книга для детей» — «В большой семье»
- «Лучшее научное издание» — коллективная монография «Цифровая нутрициология: применение информационных технологий при разработке и совершенствовании пищевых продуктов»
- «Лучшее краеведческое издание» — книги из серии «Алтай. Судьба. Эпоха»: «Александр Родионов» и «Василий Штильке: гражданский подвиг»
- «Лучшее художественное оформление книги» — книга-альбом «Восемьдесят лет Алтайской краевой организации Союза художников России»
- «Лучшее издание, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» — книга-альбом «Алтай. Победа — 75»
Впервые за всю историю фестиваля в номинации «Лучшее краеведческое издание» выбрали сразу двух победителей. Также в этом году никто не смог претендовать на звание «Лучший поэтический сборник».
Напомним, что XVI книжный фестиваль «Издано на Алтае» открылся 18 февраля. Организаторы провели более 70 мероприятий — творческих встреч, выставок, презентаций и так далее.
Хедлайнером стала Галина Юзефович — один из самых популярных книжных критиков страны. Читатели «Шишковки» смогли пообщаться с ней на онлайн-встрече.