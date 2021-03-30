В алтайскую «Шишковку» начали записывать читателей через «Госуслуги»

Алтайская краевая библиотека им. Шишкова стала партнером портала государственных услуг России. Теперь каждый, у кого есть подтвержденная учетная запись на «Госуслугах» может удаленно зарегистрироваться в «Шишковке».

Ранее удаленно можно было только получить предварительную регистрацию и для завершения оформления читательского билета требовалось посещение библиотеки, сообщили в «Шишковке».

«Для того, чтобы обеспечить пользователям новую возможность, требовалось интегрировать информационную систему библиотеки с порталом, что было реализовано в кратчайшие сроки, — рассказали в краевом учреждении. — Все процессы завершились менее чем за месяц, и сегодня Алтайский край — один из немногих регионов в стране, где информационная система библиотеки интегрирована с порталом „Госуслуг“ и пользователи располагают возможностью удаленной регистрации».

Для регистрации нужно зайти на сайт «Шишковки», нажать кнопку «Вход/регистрация».

Там нужно предоставить необходимые данные, после чего пользователь попадет в личный кабинет и сможет заказывать книги в электронном каталоге.

В течение суток на электронную почту придет письмо с уведомлением о регистрации, номером читательского билета, предложением получить виртуальный читательский билет и перечнем услуг, доступных для читателя.