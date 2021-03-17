«Лучше бы не брались»: российского сенатора разочаровал сериал по роману Вячеслава Шишкова

Российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале написал мнение о сериале «Угрюм-река», который идет на «Первом канале». «Судя по отзывам, и смотреть не стоит», — написал он.

Сенатор перечислил претензии зрителей: «Непопадание в образы, очень плохая игра актрисы, изображающей Анфису (еще помню блистательное исполнение этой роли Людмилой Чурсиной — один взгляд исподлобья чего стоил!), недостоверность, слабый сценарий. В общем, как пел Высоцкий, «нет, ребята, все не так, все не так, ребята», — пишет Пушков.

Он отметил, что после таких отзывов ему совершенно не хочется тратить время на просмотр многосерийного фильма.

«Вот в чем вопрос: почему же в советское время, когда вроде бы душила творческую мысль проклятая цензура, играли мощно и достоверно? А сейчас, когда — твори, не хочу, фейк на фейке, а сильных, достойных картин очень немного? В чем загадка? Что мы утратили в кинематографе за минувшие годы?», — озадачился Пушков.

Напомним, что сериал стартовал 9 марта. Это первая полная экранизация романа Вячеслава Шишкова. Многосерийный фильм снял режиссер Юрий Мороз («Братья Карамазовы», «Апостол», «Инквизитор»).

Действие драматического сериала разворачивается в конце XIX — начале XX века в Иркутской губернии. Отец и сын Петр и Прохор Громовы влюбляются в одну женщину — офицерскую вдову Анфису Козыреву. Чтобы избавиться от сына-соперника, Петр поручает Прохору пройти непреодолимую ранее Угрюм-реку.

Впервые книгу экранизировали в 1968 году, пишет polit.info. Но тогда создатели ограничились лишь половиной романа.