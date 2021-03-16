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Стало известно, кто претендует на главную статуэтку «Оскара»

Американская киноакадемия объявила финальный список претендентов на премию «Оскар». Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» выбыл из борьбы в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Фильм "Земля кочевников"
Фильм "Земля кочевников"
kinopoisk.ru

На главную статуэтку за лучший фильм года будут бороться фильмы «Земля кочевников», «Отец», «Минари», «Манк», «Девушка, подающая надежды», «Суд над чикагской семеркой», «Иуда и черный мессия» и «Звук металла».

Больше всего номинаций у картин «Земля кочевников», «Манк», «Минари», «Отец», пишет РИА «Новости».

На премию номинированы режиссеры Хлои Чжао («Земля Кочевников»), Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды»), Томас Винтерберг («Еще по одной»), Дэвид Финчер («Манк») и Ли Айзек Чун («Минари»).

Лучшим актером может стать Риз Ахмед («Звук металла»), Энтони Хопкинс («Отец»), Гари Олдман («Манк»), Стивен Ян («Минари»). Также в категории посмертно представлен Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»).

За звание лучшей актрисы поборется Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»), Фрэнсис МакДорманд («Земля кочевников»), Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»), а также Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»), Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей»).

Что касается фильма на иностранном языке, то на эту категорию представлены картины из Дании, Гонконга, Румынии, Туниса, Броснии и Герцеговины: «Еще по одной» Томаса Винтерберга, «Лучшая пора» Цзен Госян, «Коллектив» Александра Нанэу, «Человек, который продал свою кожу» Каутер Бен Ханья и «Куда ты идешь, Аида?» Ясмилы Жбанич.

За лучшую анимацию поборются мультфильмы «Душа», «Путешествие на Луну», «Вперед», «Барашек Шон: Фермагеддон», «Легенда о волках».

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