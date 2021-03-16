Стало известно, кто претендует на главную статуэтку «Оскара»

Американская киноакадемия объявила финальный список претендентов на премию «Оскар». Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» выбыл из борьбы в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

На главную статуэтку за лучший фильм года будут бороться фильмы «Земля кочевников», «Отец», «Минари», «Манк», «Девушка, подающая надежды», «Суд над чикагской семеркой», «Иуда и черный мессия» и «Звук металла».

Больше всего номинаций у картин «Земля кочевников», «Манк», «Минари», «Отец», пишет РИА «Новости».

На премию номинированы режиссеры Хлои Чжао («Земля Кочевников»), Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды»), Томас Винтерберг («Еще по одной»), Дэвид Финчер («Манк») и Ли Айзек Чун («Минари»).

Лучшим актером может стать Риз Ахмед («Звук металла»), Энтони Хопкинс («Отец»), Гари Олдман («Манк»), Стивен Ян («Минари»). Также в категории посмертно представлен Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»).

За звание лучшей актрисы поборется Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»), Фрэнсис МакДорманд («Земля кочевников»), Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»), а также Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»), Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей»).

Что касается фильма на иностранном языке, то на эту категорию представлены картины из Дании, Гонконга, Румынии, Туниса, Броснии и Герцеговины: «Еще по одной» Томаса Винтерберга, «Лучшая пора» Цзен Госян, «Коллектив» Александра Нанэу, «Человек, который продал свою кожу» Каутер Бен Ханья и «Куда ты идешь, Аида?» Ясмилы Жбанич.

За лучшую анимацию поборются мультфильмы «Душа», «Путешествие на Луну», «Вперед», «Барашек Шон: Фермагеддон», «Легенда о волках».