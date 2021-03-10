Фильм Кончаловского про расстрел рабочих номинирован на британский «Оскар»

Фильм будет представлен в номинации «Лучший фильм не на английском языке», пишет ТАСС.

Конкуренцию составят драма «Еще по одной» (Druk, 2020) датского режиссера Томаса Винтерберга, боснийская военная драма Ясмилы Жбанич «Куда ты идешь, Аида?» (Quo vadis, Aida?, 2020), размышление корейско-американского режиссера Ли Айзека Чуна о жизни азиатских иммигрантов в США «Минари» (Minari, 2020), а также «Отверженные» (Le Miserables, 2019) французского режиссера и сценариста Ладжа Ли.

Картина Кончаловского рассказывает о мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году, когда рабочие требовали снижения цен на продукты и повышения зарплат.

Когда к забастовке присоединяются рабочие других предприятий, правительственная комиссия решает ввести в город армию, которые начинают стрелять по протестующим.

Главная героиня, работница парткома Людмила (Юлия Высоцкая) искренне верит в то, что строит коммунистическое общество и возмущается поведением рабочих. Но когда в бойне на площади без вести пропадает её дочь, картина мира коммунистки в одночасье рушится.

«Дорогие товарищи» был удостоен спецприза на Венецианском кинофестивале, награжден Национальным советом кинокритиков США и вошел в шорт-лист премии «Оскар».

Что известно о премии

BAFTA (British Academy Film Awards) — кинопремия, которую ежегодно вручают между церемониями присуждения в США двух главных наград мира киноискусства — «Золотого глобуса» и «Оскара».

В 2021 году из-за пандемии награждение лауреатов проведут 11 апреля.