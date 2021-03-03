Названы 10 лучших фильмов XXI века

Британский журнал Empire составил свой список лучших фильмов XXI века. Первое место занимает картина «Безумный Макс: Дорога ярости» режиссера Джорджа Миллера, который вышел в 2015 году.

В фильме рассказывается о вымышленном мире, где все люди вынуждены жить в пустыне.

Главный герой (Том Харди), бежавший от врагов, присоединяется к девушкам-бунтаркам из Цитадели. Во главе с Фуриосой (Шарлиз Терон) они спасаются от сурового правителя Бессмертного Джо, который содержит гарем исключительно для продолжения рода. За ними устраивают ожесточенную погоню.

Второе место эксперты Empire отдали фильму Питера Джексона «Властелин колец: Братство кольца» (2001). Третью строчку заняла картина «Темный рыцарь» (2008) режиссера Кристофера Нолана, пишет «Вечерняя Москва».

Фильм «Начало» этого же режиссера поставлен на четвертое место. Закрывает пятерку лидеров драма «Лунный свет» (2016) Барри Дженкинса.

В рейтинг лучших картин XXI века кинокритики также включили драму Дэвида Финчера «Социальная сеть» (2010), фантастический фильм режиссеров Энтони и Джо Руссо «Мстители: Война бесконечности» (2018), триллер «Прочь» (2017) Джордана Пила, драму в стиле фэнтези «Лабиринт Фавна» (2006) Гильермо дель Торо и мелодраму Софии Копполы «Трудности перевода» (2003) с Биллом Мюрреем и Скарлетт Йоханссон в главных ролях.