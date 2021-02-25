Названа дата премьеры сериала о серийном убийце Чикатило

«Восьмисерийный художественный сериал, в основу которого легла история двойной жизни самого известного маньяка Советского Союза Андрея Чикатило и расследование его преступлений, будет эксклюзивно доступен пользователям Okko с 18 марта», — рассказали в пресс-службе.
Режиссером проекта выступил Сарик Андреасян. В ролях Константин Лавроненко, Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Олег Каменщиков, Николай Козак и другие.
Исполнителя главной роли видосервис не раскрывает до премьеры сериала.
Справка
20 ноября 1990 года следователи задержали Андрея Чикатило — убийцу, педофила, каннибала и некрофила, на счету которого было больше 50 убийств.
Маньяка искали на протяжении многих лет, а за его первое преступление казнили другого человека. Подробнее о том, как поймали «советского Джека-потрошителя» — в материале altapress.ru.