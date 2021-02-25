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Названа дата премьеры сериала о серийном убийце Чикатило

Сериал Сарика Андреасяна «Чикатило» про самого известного маньяка Советского Союза выйдет 18 марта, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

Кадр из сериала "Чикатило".
Кадр из сериала "Чикатило".
https://www.kinopoisk.ru/

«Восьмисерийный художественный сериал, в основу которого легла история двойной жизни самого известного маньяка Советского Союза Андрея Чикатило и расследование его преступлений, будет эксклюзивно доступен пользователям Okko с 18 марта», — рассказали в пресс-службе.

Режиссером проекта выступил Сарик Андреасян. В ролях Константин Лавроненко, Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Олег Каменщиков, Николай Козак и другие.

Исполнителя главной роли видосервис не раскрывает до премьеры сериала.

Справка

20 ноября 1990 года следователи задержали Андрея Чикатило — убийцу, педофила, каннибала и некрофила, на счету которого было больше 50 убийств.

Маньяка искали на протяжении многих лет, а за его первое преступление казнили другого человека. Подробнее о том, как поймали «советского Джека-потрошителя» — в материале altapress.ru.

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