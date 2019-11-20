20 ноября 1990 года следователи задержали Андрея Чикатило — убийцу, педофила, каннибала и некрофила, на счету которого было больше 50 убийств. Маньяка искали на протяжении многих лет, а за его первое преступление казнили другого человека. Подробнее о том, как поймали «советского Джека-потрошителя» — в материале altapress.ru.

Первую жертву школьный учитель, отец двоих детей Андрей Чикатило убил в 1978 году в Ростовской области. Он заманил 9-летнюю школьницу в свой отдельный домик, пишет Газета.ру. Мужчина набросился на девочку, но не смог изнасиловать из-за импотенции и стал наносить удары ножом. По словам маньяка, крики ребенка возбудили его.

«Она хрипела, я ее душил, и это принесло какое-то облегчение. Когда я понял, что убил девочку, встал, оделся и решил избавиться от трупа», — впоследствии давал признательные показания Чикатило.

За это убийство смертный приговор вынесли другому человеку. А Чикатило остался на свободе.

Силуэт. Нож. Убийца СС0

Осенью 1981 года в разных частях города Шахты и окрестностях милиция начала находить обезображенные тела людей, пишет Life.ru. Это были мальчики, девочки и женщины. Кто-то задушен, у кого-то рот забит грязью, нет сосков, языков, глаз… откушен нос… Каждое преступление отличалась изощренностью. Почерк маньяка читался в том, что погибших, как правило, находили в лесополосе.

В 1985 году в СССР началась спецоперация по поимке преступника «Лесополоса». Подобной по размаху раньше никогда не было. Из казны на неё потратили около 10 млн рублей. За это время нашли сотни людей с сексуальными отклонениями, раскрыли десятки убийств и изнасилований. Но «ростовского потрошителя» не нашли.

Лес. Туман СС0

Андрей Чикатило «попался» возле железнодорожной платформы Лесхоз 6 ноября 1990 года. Участковый увидел, как мужчина в костюме выходит из леса, куда обычно ходят только грибники. Там Чикатило только что убил 22-летнюю девушку.