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«Союзмультфильм» анонсировал дату премьеры полнометражного фильма о Чебурашке

«Союзмультфильм» снимет полнометражный фильм о культовом персонаже — Чебурашке. Премьера состоится 1 января 2023 года.

Чебурашка в апельсинах.
Чебурашка в апельсинах.
скрин с мультфильма.

Киностудия будет принимать активное участие в подготовке этого фильма на всех этапах его производства и бережно следить за соответствием образа Чебурашки, пишет «Интерфакс».

Главного героя создадут при помощи компьютерных технологий. Сюжет пока находится в разработке, но уже сейчас известно, что фильм будет предназначен для семейного просмотра.

Сценарий пишут авторы трилогии «Последний Богатырь» во главе с Виталием Шляппо. Снимет «Чебурашку» режиссер Дмитрий Дьяченко («О чем говорят мужчины», «Кухня в Париже», «Последний Богатырь»).

Съемки должны стартовать в этом году.

Напомним, что о создании фильма с персонажем Успенского стало известно в конце прошлого года. Тогда сообщалось, что на картину потратят 600 млн рублей. Львиная часть бюджета уйдет как раз на компьютерную графику.

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