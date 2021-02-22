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Тим Бертон снимет сериал по мотивам Семейки Аддамс для Netflix

Режиссер Тим Бертон займется созданием сериала о семейке Аддамс. Проект станет продолжением культовой истории, сообщила пресс-служба Netflix.

Видеосервис Netflix.
Видеосервис Netflix.
flickr.com

Комедийное шоу «Уэнсдей» станет продолжением известной истории и сосредоточится вокруг персонажа Уэнсдей Аддамс — дочери Мартиши и Гомеса Аддамсов. Сериал расскажет о ее взрослении.

Проект будет состоять из восьми эпизодов, в которых Уэнсдей станет студенткой Академии Невермор. Там она овладевает экстрасенсорными способностями, предотвращает серию убийств и разгадывает тайну родителей.

По словам представителей платформы, Тим Бертон — давний поклонник «Семейки Аддамс» — хотел сделать свой телевизионный режиссерский дебют в этом сериале. «Теперь он привносит свое уникальное видение в персонажа Уэнсдей и ее жутких однокурсников», — добавили в пресс-службе Netflix.

Когда сериал «Уэнсдей» появится на платформе, пока неизвестно.

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