Топ-7 кинопремьер марта, которые стоит посмотреть барнаульцам

В марте киноманы, теряя попкорн изо рта, будут не отрываясь смотреть голливудский боевик Найшуллера, битву Годзиллы и Конга и ухаживания «паука"-Холланда за последней женщиной на земле. «Афиша» составила список премьер, которые точно надо смотреть на большом экране.

Белый снег

С 4 марта. Спортивная драма. Режиссер: Николай Хомерики. В ролях: Ольга Лерман, Федор Добронравов, Надежда Маркина, Анна Уколова, Александр Устюгов, Михаил Беспалов, Ангелина Вяльбе, Дарья Екамасова.

Российское кинопроизводство продолжает серию фильмов в жанре «спортивная драма». В этот раз режиссер Николай Хомерики («Ледокол», «Девятая») снял байопик о знаменитой российской лыжнице, олимпийской чемпионке Елене Вяльбе. Примечательно, что героиню в детстве играет внучка спортсменки — Ангелина.

Сюжет прост, как и в любой из подобных драм. Это история о том, как простая девочка Лена из Магадана, преодолев все трудности, получила пять золотых медалей из всех возможных в Норвегии в 1997 году. Зрителям обещают эпичные кадры спортивных состязаний: накал будет не хуже, чем в «Движении вверх».

Райя и последний дракон

С 4 марта. Мультфильм. Режиссер: Дон Холл, Карлос Лопес Эстрада.

Студия, подарившая миру «Моану» и «Холодное сердце», сделала еще один фильм с необычной диснеевской принцессой. Она, следую последним тенденциям, не ищет способов наладить личную жизнь, зато борется за мир во всем мире, идеально владеет мечом и дружит с гигантским броненосцем.

Зовут девушку Райя и ей нужно отыскать последнего оставшегося в мире дракона, чтобы с его помощью вернуть надежду на победу над могущественным врагом.

День курка

С 11 марта. Фантастический боевик. Режиссер: Джо Карнахан. В ролях: Фрэнк Грилло, Мэл Гибсон, Наоми Уоттс, Рио Грилло, Кен Жонг, Шон МакКинни, Аннабелль Уоллис.

То, что название фильма созвучно с «Днем сурка», не случайно. Герой боевика действительно проживает один и тот же день, как Билл Мюррей, с одной лишь разницей — к вечеру его убивают. Чтобы это прекратилось, ему нужно лишь одно — спасти свою любимую.

Земля кочевников

С 11 марта. Драма. Режиссер: Хлоя Чжао. В ролях: Фрэнсис МакДорманд, Гэй ДеФорест, Патриша Грайр, Линда Мэй, Анджела Рэйс, Карл Р. Хьюз, Дуглас Дж. Соул.

Фильм-победитель прошлогоднего Венецианского кинофестиваля рассказывает о 60-летней женщине, которая волею судеб оказалась без работы и без дома.

Погрузив свои пожитки в небольшой фургон, она присоединяется к современным кочевникам, которые путешествуют из одного штата в другой в поисках сезонной работы. В картине показаны все краски «свободной» жизни, где ты волен делать что угодно и когда угодно. Но принесет ли эта нестабильность счастья героине?

Никто

С 18 марта. Боевик, триллер. Режиссер: Илья Найшуллер. В ролях: Боб Оденкёрк, Конни Нильсен, Кристофер Ллойд, Жан-Поль Мано, Пол Эссимбр, Хамберли Гонсалес, Арая Менгеша.

Фильм заодно можно признать удачным уже потому, что «наши в Голливуде». Илья Найшуллер, который «выстрелил» своим одиночным фильмом от первого лица «Хардкор», попал в команду продюсеров «Джона Уика» и наверняка не разочаровал их.

По сюжету бывший киллер переходит дорогу влиятельному гангстеру и теперь спасает от него свою семью. Много эпичных драк, русские лица на экране — в трейлере все смотрится весьма многообещающе.

Годзилла против Конга

С 25 марта. Триллер, фантастика. Режиссер: Адам Вингард. В ролях: Александр Скарсгард, Милли Бобби Браун, Ребекка Холл, Брайан Тайри Генри, Сюн Огури, Эйса Гонсалес, Джулиан Деннисон.

Что может быть лучше одного гигантского монстра? Только два гигантских монстра! И лучше, если между ними будет смертельная битва. А виноваты в этом, конечно, люди.

Поступь хаоса

С 25 марта. Фантастика. Режиссер: Даг Лайман. В ролях: Том Холланд, Мадс Миккельсен, Дэйзи Ридли, Рэй Маккиннон, Ник Джонас, Демиан Бичир, Синтия Эриво.

Всех женщин на земле убил неизвестный вирус. Юноша Тодд живет с папой и папой в городке в Новом мире. Там каждый человек слышит мысли других через так называемый шум — поток образов, слов и звуков, не оставляющий никаких личных секретов.

Однажды Тодд обнаруживает место абсолютной тишины и встречает невиданное чудо — живую девушку.