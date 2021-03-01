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Топ-7 кинопремьер марта, которые стоит посмотреть барнаульцам

В марте киноманы, теряя попкорн изо рта, будут не отрываясь смотреть голливудский боевик Найшуллера, битву Годзиллы и Конга и ухаживания «паука"-Холланда за последней женщиной на земле. «Афиша» составила список премьер, которые точно надо смотреть на большом экране.

Кадр из трейлера "Годзилла против Конга"
Кадр из трейлера "Годзилла против Конга"
Youtube

Белый снег

С 4 марта. Спортивная драма. Режиссер: Николай Хомерики. В ролях: Ольга Лерман, Федор Добронравов, Надежда Маркина, Анна Уколова, Александр Устюгов, Михаил Беспалов, Ангелина Вяльбе, Дарья Екамасова.

Российское кинопроизводство продолжает серию фильмов в жанре «спортивная драма». В этот раз режиссер Николай Хомерики («Ледокол», «Девятая») снял байопик о знаменитой российской лыжнице, олимпийской чемпионке Елене Вяльбе. Примечательно, что героиню в детстве играет внучка спортсменки — Ангелина.

Сюжет прост, как и в любой из подобных драм. Это история о том, как простая девочка Лена из Магадана, преодолев все трудности, получила пять золотых медалей из всех возможных в Норвегии в 1997 году. Зрителям обещают эпичные кадры спортивных состязаний: накал будет не хуже, чем в «Движении вверх».

Райя и последний дракон

С 4 марта. Мультфильм. Режиссер: Дон Холл, Карлос Лопес Эстрада.

Студия, подарившая миру «Моану» и «Холодное сердце», сделала еще один фильм с необычной диснеевской принцессой. Она, следую последним тенденциям, не ищет способов наладить личную жизнь, зато борется за мир во всем мире, идеально владеет мечом и дружит с гигантским броненосцем.

Зовут девушку Райя и ей нужно отыскать последнего оставшегося в мире дракона, чтобы с его помощью вернуть надежду на победу над могущественным врагом.

День курка

С 11 марта. Фантастический боевик. Режиссер: Джо Карнахан. В ролях: Фрэнк Грилло, Мэл Гибсон, Наоми Уоттс, Рио Грилло, Кен Жонг, Шон МакКинни, Аннабелль Уоллис.

То, что название фильма созвучно с «Днем сурка», не случайно. Герой боевика действительно проживает один и тот же день, как Билл Мюррей, с одной лишь разницей — к вечеру его убивают. Чтобы это прекратилось, ему нужно лишь одно — спасти свою любимую.

Земля кочевников

С 11 марта. Драма. Режиссер: Хлоя Чжао. В ролях: Фрэнсис МакДорманд, Гэй ДеФорест, Патриша Грайр, Линда Мэй, Анджела Рэйс, Карл Р. Хьюз, Дуглас Дж. Соул.

Фильм-победитель прошлогоднего Венецианского кинофестиваля рассказывает о 60-летней женщине, которая волею судеб оказалась без работы и без дома.

Погрузив свои пожитки в небольшой фургон, она присоединяется к современным кочевникам, которые путешествуют из одного штата в другой в поисках сезонной работы. В картине показаны все краски «свободной» жизни, где ты волен делать что угодно и когда угодно. Но принесет ли эта нестабильность счастья героине?

Никто

С 18 марта. Боевик, триллер. Режиссер: Илья Найшуллер. В ролях: Боб Оденкёрк, Конни Нильсен, Кристофер Ллойд, Жан-Поль Мано, Пол Эссимбр, Хамберли Гонсалес, Арая Менгеша.

Фильм заодно можно признать удачным уже потому, что «наши в Голливуде». Илья Найшуллер, который «выстрелил» своим одиночным фильмом от первого лица «Хардкор», попал в команду продюсеров «Джона Уика» и наверняка не разочаровал их.

По сюжету бывший киллер переходит дорогу влиятельному гангстеру и теперь спасает от него свою семью. Много эпичных драк, русские лица на экране — в трейлере все смотрится весьма многообещающе.

Годзилла против Конга

С 25 марта. Триллер, фантастика. Режиссер: Адам Вингард. В ролях: Александр Скарсгард, Милли Бобби Браун, Ребекка Холл, Брайан Тайри Генри, Сюн Огури, Эйса Гонсалес, Джулиан Деннисон.

Что может быть лучше одного гигантского монстра? Только два гигантских монстра! И лучше, если между ними будет смертельная битва. А виноваты в этом, конечно, люди.

Поступь хаоса

С 25 марта. Фантастика. Режиссер: Даг Лайман. В ролях: Том Холланд, Мадс Миккельсен, Дэйзи Ридли, Рэй Маккиннон, Ник Джонас, Демиан Бичир, Синтия Эриво.

Всех женщин на земле убил неизвестный вирус. Юноша Тодд живет с папой и папой в городке в Новом мире. Там каждый человек слышит мысли других через так называемый шум — поток образов, слов и звуков, не оставляющий никаких личных секретов.

Однажды Тодд обнаруживает место абсолютной тишины и встречает невиданное чудо — живую девушку.

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