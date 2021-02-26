«Я Саб-Зиро»: трейлер фильма «Мортал Комбат» установил рекорд по просмотрам

Первый трейлер фильма «Мортал Комбат», который сняли по мотивам известного файтинга, суммарно собрал больше более 116 млн просмотров. С такими показателями он обогнал предыдущих рекордсменов — фильмы «Логан» и «Дэдпул», пишет «Российская газета».

В фильме расскажут о турнире «Смертельная Битва», который проводится между сильнейшими бойцами со суперспособностями из различных миров.

В центре сюжета — боец смешанных единоборств Коул Янг (Льюис Тан). Когда император Внешнего Мира Шан Цзун посылает за его головой своего лучшего воина, могущественного криомансера Саб-Зиро, Коул сначала отправляется на поиски Сони Блейд и оказывается в храме Лорда Рейдена, старшего бога и защитника Земного царства.

Там он тренируется с опытными воинами Лю Каном, Кунг Лао и наемником-изгоем Кано. Но чтобы остановить противников, Коулу нужно раскрыть в себе могущественную силу.

За экранизацию взялся дебютант Саймон Маккуойд, который сделал ставку на реалистичные драки и практические эффекты, пишет «Кинопоиск».

В России премьера фильма состоится 8 апреля.