Куда сходить в Барнауле на выходных 27 и 28 февраля

Весна на улице уже ощущается. Как и в предстоящих культурных событиях. Поэтому «Афиша» предлагает не сидеть дома, а отправиться узнать, что носили алтайские модницы в 80-х годах, вдохновиться прекрасными мелодиями, послушать о судьбе родного города или даже посмотреть эротические фильмы.

Кино

В кинотеатре «Галактика» необычная премьера — там пройдет фестиваль самых горячих и страстных короткометражек со всего мира Best Erotic Shorts 2.

Сеанс, как и положено, начнется в вечернее время, в 21:35. Цена билета — 270−450 рублей. Ограничение, разумеется, строго 18+.

Если вы не только влюблены, но и женаты, и у вас есть дети — то определенно стоит сходить на семейный фильм «Том и Джерри». Любимые анимационные герои переместились в реальный мир. Кот, как и всегда, охотится за мышью, только происходит это в новой локации — престижном отеле в центре Нью-Йорка.

«Человеческие» персонажи в картине тоже есть. Они решают свои проблемы, и разборки кота с мышью им точно не нужны.

На большом экране на этих выходных можно увидеть фильм-победитель прошлогоднего «Кинотавра» — якутскую картину «Пугало».

По сюжету, в одной из деревень живет странная женщина. Своим поведением она пугает окружающих, но они знают, что Пугало может спасти от смерти любого, переняв всю боль на себя. То, что все считают даром, для нее — проклятие.

Что интересно, фильм снял обычный школьный учитель Дмитрий Давыдов. У него нет профессионального образования, что, как мы видим, не мешает ему снимать выдающиеся картины и участвовать в престижных конкурсах.

Театр

28 февраля на сцене «Крепостного театра» покажут моноспектакль Константина Борнемана «Барнаул купеческий». Он расскажет, когда в нашем городе появились настоящие купцы, чем они торговали и сколько зарабатывали.

Подробно о предстоящем спектакле Константин рассказывал в интервью altapress.ru. Начало показа в 18:00, цена билета — 300 рублей.

Константин Борнеман на репетиции моноспектакля в «Крепостном театре» Анна Зайкова

В театральном пространстве «Спичка» вновь возобновился проект читок «Пьеса без названия». В эту субботу на сцене прочитают драму «#щастьематеринства». Пьеса Макара Кобельского и Оливии Слива попала в шорт-лист драматургического фестиваля «Любимовка» в 2018 году.

В пьесе рассказываются истории женщин разных возрастов и профессий, у многих из них есть дети. И все они готовы поделиться не самыми приятными сторонами материнства и поднять сложные и запретные темы.

Начало в 18:00, цена билета — 150 рублей.

Концерт

28 февраля на сцене Русского камерного оркестра выступит дуэт балалаечников из Новосибирска. На старинном русском инструменте они задорно исполнят русскую и зарубежную классику, оригинальные сочинений современных авторов, обработки популярных мелодий, народных песен и наигрышей.

Начало в 17:00, цена билета — 200−250 рублей.

В субботу в концертном зале «Сибирь» можно будет вдохновиться композициями из знаменитых балетов. Начало в 17:00, цена билета — 200−400 рублей.

Выставка

В краеведческом музее можно будет увидеть сани, на которых по Барнауле ездил сам Сталин. А еще — лыжи и сани ручной работы, разнообразную конскую упряжь и прочие предметы, на которых и с помощью которых по горной местности Алтая передвигались наши предки.

Подробнее о выставке уже писала «Афиша».

В Барнауле открылась выставка транспорта «Сила движения» Анна Зайкова

В ГМИЛИКА открылась персональная выставка Геннадия Буркова «Чувствую Отчину — вечный Алтай». Основа экспозиции — пастельные и акварельные пейзажи, а также книжная графика.

В музее отмечают, что в пейзажах художника с особой силой раскрывается блестящее владение рисунком, отточенное умение схватить главное в окружающей его среде и поэтическое восприятие природы.

Лекции

27 февраля в художественном музее расскажут о признанном русском живописце Николае Ге, чье творчество до сих пор вызывает жаркие споры.

«За право купить его историческое полотно царь заочно спорил с Третьяковым, а его религиозные картины снимались с выставок и запрещались к показу. 13 лет он трудился в своей флорентийской мастерской, чтобы потом вернуться в Россию и закончить жизнь провинциальным помещиком и печником», — рассказывают в музее.

Начало лекции в 14:00. Цена билета — 30−60 рублей.

Картина Николая Ге ghmak.ru

Здесь же в воскресенье пройдет встреча с бывшими сотрудниками Алтайского Дома моделей (1959) и Краевого Дома моделей (80-е годы). Они расскажут, как одевались советские модницы и обсудят, как искусство связано с модой. Начало в 14:00.

Краеведческий музей запустил цикл просветительских лекций «Встреча с археологом». В прошлый раз кандидат исторических наук Ольга Филиппова рассказала, зачем археологи зовут на раскопки художников и что такое «скифское золото». Послушать ее лекцию можно в записи здесь.

Открытие выставки Николая Марци «Скифы Сибири» Дмитрий Лямзин

А 28 февраля в 15:00 все желающие могут вживую послушать очередную лекцию из этого цикла. В этот раз посетителям расскажут о скифском мире алтайских степей. Вход свободный.

Не менее интересная встреча состоится в субботу, 27 февраля, в «Шишковке». Там завершается курс лекций по занимательной химии.

Кандидат технических наук Вера Курцева расскажет, как с помощью химии сделать питание человека правильным и правда ли, что биодобавки, макароны и конфеты делают по формулам. Начало в 17:00, вход свободный.