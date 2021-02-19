В барнаульском музее расскажут об алтайской моде 80-х годов и ювелирных трендах

В художественном музее Алтайского края открылся фестиваль «Модные акценты». В его программе — одноименная выставка русских портретов XVIII — XIX веков, лекции, встречи и мастер-классы.

Главной темой фестиваля станет соприкосновение моды и искусства, сообщает пресс-служба минкульта.

«Сегодня мода и искусство уже не могут существовать друг без друга: дизайнеры черпают вдохновение в работах старых и новых мастеров, а молодые художники всё чаще участвуют в коллаборациях с различными брендами, чтобы создать что-то новое и получить импульс к развитию своего творчества», — говорят в музее.

Так, на выставке посетители смогут увидеть «модную историю в лицах», попробовать смастерить для себя красивую брошь и узнать, как одевались в советское время в Алтайском крае.

Программа фестиваля

20 февраля , 14:00 — Лекция «Мода и искусство. Точки соприкосновения двух миров».

14:00 — Лекция «Мода и искусство. Точки соприкосновения двух миров». 21 февраля , 14:00 — Тематическая экскурсия по выставке русского портрета XVIII — XIX вв. «Модные акценты» из фондов музея

14:00 — Тематическая экскурсия по выставке русского портрета XVIII — XIX вв. «Модные акценты» из фондов музея 28 февраля , 14:00 — Алтайская мода: ретроспективный взгляд. Встреча с бывшими сотрудниками Алтайского Дома моделей ( 1959) и Краевого Дома моделей ( 80-е годы).

14:00 — Алтайская мода: ретроспективный взгляд. Встреча с бывшими сотрудниками Алтайского Дома моделей 1959) и Краевого Дома моделей 80-е годы). 6 марта , 14:00 — Встреча с руководителем ювелирной сети «Частная коллекция» Н.М. Глушаковой на тему «Тренды ювелирной моды».

14:00 — Встреча с руководителем ювелирной сети «Частная коллекция» Н.М. Глушаковой на тему «Тренды ювелирной моды». 7 марта , 14:00 — Мастер-класс по созданию весенней броши ( сакура/яблоня) из шелка.

14:00 — Мастер-класс по созданию весенней броши сакура/яблоня) из шелка. 13 марта , 14:00 — Лекция «Модные акценты. Мода в России в XVIII-XIX вв.».

14:00 — Лекция «Модные акценты. Мода в России в XVIII-XIX вв.». 14 марта , 14:00 — Интерактивная программа «Цвет имеет значение» от стилиста Студии шитья и стиля «КружевА» Юлии Липпа.

Все события фестиваля будут проходить по адресу: ул. Максима Горького, 16.