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Барнаульцы смогут увидеть, какие наряды носили предки разных народов

27 февраля в «Доме народов Алтайского края» (бывший Российско-Немецкий дом) пройдет показ коллекции одежды «Зеркало традиций». Модели на себе покажут традиционные костюмы народов Алтая.

Фото к выставке "Зеркало традиций"
Фото к выставке "Зеркало традиций"
Дом народов Алтайского края

На показе представят новые комплексы праздничной одежды. Также на сцене выступят творческие коллективы Барнаула.

Проект курирует общественная организация «Российский фольклорный союз».

Наряды создаются по материалам этнографических экспедиций, это точная реконструкция подлинных костюмов.

«В „Российском фольклорном союзе“ несколько лет назад была создана коллекция традиционных костюмов народов Алтайского края, которая включает 15 костюмных комплексов праздничной одежды русских, русских-старообрядцев, украинцев, казахов и других народов. Сейчас подготовлены дополнительные новые костюмы, среди них — немецкий», — говорят организаторы показа.

Показ коллекций пройдет по адресу ул. Гоголя, 44. Начало в 15:00. Вход свободный.

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