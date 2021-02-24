Сани Сталина и лодка кумандинцев: в барнаульском музее показали, на чем передвигались алтайские предки

В Алтайском краеведческом музее открылась выставка «Сила движения». На ней представлены и показаны самые разнообразные виды транспорта — гужевой, вьючный, колесный, речной, санный. Самый необычный экспонат — сани, на которых по Барнаулу ездил Иосиф Сталин.

Сталин в медвежьей шкуре

22 января 1928 года в Барнауле стоял дикий мороз — о непогоде даже писали в местных газетах. Иосиф Сталин по прибытию сразу же отметил, что к такому холоду не привык, но все равно был рад встрече с партийными работниками.

С вокзала до Обкома (здания на Ленина, 18, где сейчас находится городская администрация — Прим. ред.) генсека довезли на глубоких санях — кошеве.

Чтобы Иосиф Виссарионович не замерз, ему подстелили медвежью шкуру. И сани, и ту самую шкуру сегодня можно увидеть на выставке «Сила движения» в Алтайском краеведческом музее.

Кошеву спустя десятилетия случайно нашли заброшенной на территории Министерства госбезопасности в Барнауле. Ее подлинность подтвердили свидетели встречи со Сталиным и снимок саней у Обкома в день приезда генсека.

Сани изъяли, отреставрировали, и с 1953 года они хранятся в фонде краеведческого. Музейные работники также определили, что кошева была сделана в начале двадцатого столетия, но кому принадлежала — история умалчивает.

Вставали на копыта

В остальном на выставке можно увидеть все средства передвижения, которыми пользовались на Алтае.

В Барнауле открылась выставка транспорта «Сила движения» Анна Зайкова

Самый редкий экспонат — это лыжи-голицы ручной работы, сделанные в начале XX века. На них алтайцы ходили на охоту ранней весной или поздней осенью.

«На лыжах можно увидеть следы гвоздей. Ими с внешней стороны закреплялись шкуры с ног копытных животных, чаще всего коней. При подшивке учитывалось направление шерсти — чтобы они скользили по снегу при спуске и помогали при подъеме», — рассказал заведующий экспозиционно-выставочным отделом Дмитрий Емельянов.

Судя по выставке, алтайцы были очень изобретательным народом в плане передвижения. Чего только стоят «ножные» копыта — надевая их, человек, как на древнегреческих котурнах, мог передвигаться по ледникам.

В Барнауле открылась выставка транспорта «Сила движения» Анна Зайкова

Северные народы — кумандинцы и челканцы — легко преодолевали реки и рыбачили на цельных долбленных лодках. Одна из них занимает значительную часть зала, где представлена выставка.

Лодку алтайцы делали из цельного ствола дерева: выдалбливали сердцевину, распаривали кипятком, потом ставили под распорки над костром, чтобы закрепить форму. А вот привычные нам дощатые лодки на Алтае появились только с приходом русского населения.

В Барнауле открылась выставка транспорта «Сила движения» Анна Зайкова

Эти и другие экспонаты музейщики добывали самыми разными способами. Некоторые привозили из экспедиций по селам и деревням, что-то выкупали из частных коллекций.

Та же долбленная лодка нашлась не в Сибири, а европейской части России. И благодаря сотрудникам музея вернулась в родные места.

Цифра Более 40 экспонатов представлены на выставке «Сила движения».

Много об истории транспорта посетителям расскажут и ретро-снимки. Глядя на них, понимаешь, что транспорт менялся, а вот качество дорог, пожалуй, сильно не изменилось. Те же копыта для передвижения по льду барнаульцам сейчас очень сильно бы пригодились.

Где посмотреть выставку

Выставка «Сила движения» работает в здании музея на ул. Ползунова, 39.

Экспозиция будет открыта до 28 марта. Ее будут сопровождать тематические мастер-классы — например, по изготовлению лошади из джута. Расписание мастер-классов будет появляться в соцсетях музея.