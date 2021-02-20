Сила древнего Алтая. В краеведческом музее открыли большую скифскую выставку

Алтайский краеведческий музей открыл выставку новосибирского художника Николая Марци. Он много путешествует по Алтаю и на картинах пытается передать скифский дух, понимание мира этим древним народом.

Как дома

Николай рассказывает, что в 2015 году путешествовал с друзьями по Алтаю и оказался у гробницы знаменитой Алтайской принцессы.

«Я понял, что это знаковая находка, она „стрельнула“ через 2,5 тыс. лет. Я вдруг понял, что мы ходим по той же земле, где ходила эта принцесса. Это меняет мировоззрение. У меня возникло желание как бы вытянуть всю эту историю наружу и показать всем», — говорит Марци.

Николай — участник многих выставок в Барселоне, Нью-Йорке, Палермо, Праге, Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске. Но, путешествуя по миру, он все возвращается туда, откуда он начал свой путь, — в Сибирь, на Алтай, где еще школьником бывал в археологических экспедициях.

«Я сразу откликнулся на предложение директора музея привезти выставку сюда. Здесь очень теплые люди, я как дома», — говорит Николай.

Марци считает, что, просто рисуя картины, не становишься художником. Настоящим мастером может считаться тот, кто делает какую-то «большую тему», у кого есть сверхзадача. В пример он приводит канадского фэнтези-художника Джона Хоу, фактически по его иллюстрациям был создан целый мир фильмов «Властелин колец» и «Хоббит».

Открытие выставки Николая Марци «Скифы Сибири» Дмитрий Лямзин

Николай говорит, что тоже видит задачу в создании уникального мира скифов, новую волну звериного стиля. Творчество художника — это исследование, и он пытается через созерцание и рисование создать новое пространство, которое заставит зрителя почувствовать мир по-новому.

Больше чем география

Картины Марци не просто представляют нам бытовые сценки из жизни скифов, это попытка изобразить сам образ мышления древних людей: как они жили, что чувствовали, как относились к природе и друг к другу.

Открытие выставки Николая Марци «Скифы Сибири» Дмитрий Лямзин

В основе сюжета произведений Марци — два мира. Один из них реальный — мир природы Горного Алтая, который мы все видим, путешествуя по этому региону. Другой — мир давно ушедших в историю алтайских скифов. Художник воссоздает его на основе археологических данных, примешивая свое воображение.

Эти два мира причудливо переплетаются на картинах, так, что оживают фантастические животные, а природа приобретает человеческие черты. Марци говорит, что стиль его работ — «реализм, плавающий в сюрреализме».

«Я ощущаю силу сибирской природы, и особенно алтайских гор. Я хочу передать эту силу своим зрителям. В них вы найдете образы людей, которые здесь жили когда-то, в древние времена. Мне кажется, что горы до сих пор хранят их дух. Поэтому, когда вы просто путешествуете по Алтаю и восторгаетесь горами, вы соприкасаетесь с чем-то большим, с чем-то непонятным и могущественным. Изображая все это, я и сам стараюсь понять, что это за сила и что скрывается за этими горами», — говорит Николай Марци.

Открытие выставки Николая Марци «Скифы Сибири» Дмитрий Лямзин

Глядя на картины Марци, понимаешь, что Алтай — это не просто географический объект, но и что-то несоизмеримо большее, имеющее огромное культурное и духовное значение. Они будто мгновенно переносят зрителя сквозь века прямо в центр одной из удивительных историй из жизни скифов.