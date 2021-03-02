Восемь самых ожидаемых сериалов весны, которые нельзя пропустить

Этой весной мы будем иметь возможность наблюдать за массой самых разнообразных супергероев, историей среднестатистических российских вампиров и Чикатило. Какие сериалы точно нельзя пропустить — в обзоре «Афиши».

Вампиры средней полосы

Если вампиры могут обитать в штате Вашингтон (как в самой известной саге «Сумерки»), то почему они не могут оказаться в Смоленске? Вероятно, именно так подумали создатели этого сериала — и незамедлительно написали сценарий.

Но, разумеется, к таком сюжету невозможно относиться серьезно — поэтому жизнь безжалостных кровопийц представлена как комедия.

В сериале рассказывается о жизни старого вампира дяди Славы, который спокойно себе живет с внуком-вурдалаком. Но внезапно в городе появляется кровопийца, который жестоко убивает людей.

Хранители, которые наблюдают за соблюдением вампирско-мирных законов, поручают дяде Славе найти убийцу. Либо отвечать за преступления самому.

Изначально роль старого вампира играл Михаил Ефремов. Но после судебного процесса его заменил Юрий Стоянов. Создателям пришлось с ним переснять буквально половину сериала.

Ожидаемая премьера 18 марта

Чикатило

После череды провальных фильмов Сарик Андреасян («Робо», «Непрощенный», «Защитники») решил попробовать себя в сериалах. И взялся за очень смелый проект о самом известном маньяке советского периода — Андрее Чикатило.

В восьмисерийном фильме авторы пытаются разгадать его загадку — как ему удавалось совершать дикие преступления и долго оставаться в тени.

Ожидаемая премьера 18 марта

Сокол и Зимний солдат

Сериал, который с большим нетерпением ждали все поклонники киновселенной Marvel.

События разворачиваются после фильма «Мстители: Финал». Сэм Уилсон получил от Капитана Америка его щит, а Баки Барнс, прибывший из прошлого, пытается освоиться в современном мире.

Вместе им предстоит выполнить миссию, возложенную на них Стивом Роджерсом.

Ожидаемая премьера 19 марта

Мейр из Исттауна

Психологический детектив, в котором главную роль исполнила Кейт Уинслет.

Героиню зовут Мейр Шиэн, она детектив маленького городка в Пенсильвании. Женщине приходится расследовать запутанное убийство и параллельно решать личные проблемы в семье.

Ожидаемая премьера 18 апреля

Тень и кость

Сериал, созданный по бестселлерам Ли Бардуго «Тень и кость» и «Шестерка воронов». На основе российской истории он придумал вымышленный мир, где люди владеют магией.

По сюжету, их мир разделен на две части барьером вечной темноты. На темной стороне, где сверхъестественные существа питаются человеческой плотью, девушка-солдат обнаруживает в себе невероятную силу. Только она способна объединить страну.

Ожидаемая премьера 23 апреля

Наследие Юпитера

Сериал, снятый по мотивам комикса Марка Миллара. Сюжет повествует о супергероях, которые появились еще в в 1930-х годах.

Люди со сверхспособностью свыклись с обычной жизнью и даже обзавелись семьями и детьми. Их наследники должны заменить родителей на супергеройском посту. Но подростков больше волнует легкая слава, чем спасение мира.

Ожидаемая премьера 7 мая

Невероятные

Еще одни супергерои (точнее — супергероини) в исторических костюмах. На этот раз они живут во времена правления королевы Виктории в Лондоне.

Амалия — хитрая и таинственная вдова. Пенанс — блестящая молодая изобретательница. Вместе они создадут сообщество супергероев, чтобы сражаться со сверхъестественными (и не только) существами.

Ожидаемая премьера — апрель

Локи

Еще один герой киновселенной Marvel, который получил собственный сериал. Скандинавского бога хитрецов, который постоянно делал подлянки своему брату Тору, вновь сыграет Том Хиддлстон.

По сюжету, после того, как Локи похитил камень Тессеракт, он попадает в таинственную организацию «Управление временными изменениями». Путешествуя во времени, он меняет историю.