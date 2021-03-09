На «Первом канале» покажут полную экранизацию знаменитого романа Вячеслава Шишкова

Действие драматического сериала разворачивается в конце XIX — начале XX века в Иркутской губернии.

Отец и сын Петр и Прохор Громовы влюбляются в одну женщину — офицерскую вдову Анфису Козыреву. Чтобы избавиться от сына-соперника, Петр поручает Прохору пройти непреодолимую ранее Угрюм-реку.

Прохор выполняет наказ отца. Возвращается он обратно совсем другим человеком — теперь он намерен покорить всю Сибирь.

Главные роли в сериале играют Александр Горбатов, Александр Балуев, Юлия Пересильд.

«Это проект о том, как одно время трансформируется в другое. Все начинается в конце XIX века, когда все старые устои рушатся, и под воздействием промышленной революции и капитализма все меняется. Меняются люди. И многие люди не выдерживают нового времени. Мне кажется, мы сейчас находимся в очень похожем периоде, когда одна эпоха, разрушая все вокруг себя, меняет другую. Это очень актуальный проект. Он и про время, созвучное с нашим, и про красоту России», — рассказал о проекте ТАСС генеральный продюсер «Первого канала» Константин Эрнст.

Роман Шишкова экранизировали в 1968 году. Тогда за основу взяли лишь половину произведения. «Мы экранизировали полностью книгу Шишкова. Книгу, которая современному читателю практически неизвестна. Мы надеемся, что благодаря сериалу и книгу прочитают», — рассказал Эрнст.

Примечательно, что съемки сериала проходили не в Сибири — проект снимали на Урале, в Минске, в Суздале, в Кинешме, в Москве и Подмосковье.

Чем знаменит писатель

Вячеслав Шишков родился в 1872 году в Тверской губернии. В конце 1894 года он уехал в Сибирь и поступил в Томский округ путей сообщения на должность канцелярского служителя.

В 1896 году он был утверждён на должность техника управления округа, на которой два года занимался в составе экспедиции исследованием реки Обь.

Вячеслав Шишков СС0 , via Wikimedia Commons

С 1900 по 1915 года Шишков проводил ежегодные экспедиции на реках Иртыше, Оби, Бие, Катуни, Енисее, Чулыме, Лене, Нижней Тунгуске и Ангаре. Его исследования по Бии и по трассе будущего Чуйского тракта имеют особое значение в инженерном и литературном планах.

Вершиной его писательского мастерства считаются романы «Ватага» (о Гражданской войне в России) и «Угрюм-река».

После нескольких лет работы дорожным инженером на Алтае Шишков также написал сборник путевых очерков «По Чуйскому тракту» и рассказов «Чуйские были».

Именем Вячеслава Шишкова названа краевая библиотека в Барнауле.