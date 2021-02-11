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Финал сериала «Ход королевы» признали самым популярным в истории Netflix

Финал американского сериала «Ход королевы» получил рекордно высокий в истории платформы Netflix рейтинг на сайте IMDb — 9,4.

Сериал "Ход королевы"
Сериал "Ход королевы"
kinopoisk.ru

Речь идет об эпизоде, получившем название «Эндшпиль» («End Game»). Картина снята по роману Уолтера Тевиса о гениальной шахматистке. В категории мини-сериалов он стал самым популярным. За четыре недели с момента выхода его посмотрели более 62 миллионов человек. Главную роль в нем исполнила Аня Тейлор-Джой.

На втором месте по высоте рейтинга финальный эпизод сериала «Я никогда не…». Он составил 8,9. Замыкает тройку снова «Ход королевы» — вторая серия с названием «Exchanges» («Размены») — 8,8.

Сериал «Ход королевы» стал самым популярным лимитированным художественным сериалом, выпущенным на платформе Netflix. За первый месяц его посмотрели 62 млн зрителей из 92 стран мира.

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