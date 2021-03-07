«Неудачный трах, или безумное порно» победил на Берлинском кинофестивале

Вечером 5 марта были объявлены фильмы-победители 71-го по счету «Берлинале». Заседавшее в дистанционном режиме жюри назвало лучшей румынскую провокационную картину «Неудачный трах, или безумное порно».

Главный приз — статуэтку берлинского медведя — получит режиссер Раду Жудэ.

Как пишет «ПрофиСинема», главной героиней картины является учительница Эми. В свободное время она снимает дома с мужем видео. При этом в одной из непристойных сцен надевает маску и парик. Но удивительным образом учительницу разоблачают, и она становится самой популярной личностью в городе. Секс-скандал заканчивается нетривиальным финалом.

По мнению критиков, картина отражает пошатнувшиеся устои европейского общества. «Фильм схватывает саму суть, душу и плоть, мысль и нерв нашей эпохи», — отметили члены жюри.

Пока фильмы-лауреаты Берлинале доступны были только на специальном сервисе с 1 по 5 марта. Но организаторы кинофестиваля не исключают, что в начале июня им удастся провести зрительский показ картин, которые были отмечены призами.