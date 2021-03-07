«Неудачный трах, или безумное порно» победил на Берлинском кинофестивале

Главный приз — статуэтку берлинского медведя — получит режиссер Раду Жудэ.
Как пишет «ПрофиСинема», главной героиней картины является учительница Эми. В свободное время она снимает дома с мужем видео. При этом в одной из непристойных сцен надевает маску и парик. Но удивительным образом учительницу разоблачают, и она становится самой популярной личностью в городе. Секс-скандал заканчивается нетривиальным финалом.
По мнению критиков, картина отражает пошатнувшиеся устои европейского общества. «Фильм схватывает саму суть, душу и плоть, мысль и нерв нашей эпохи», — отметили члены жюри.
Пока фильмы-лауреаты Берлинале доступны были только на специальном сервисе с 1 по 5 марта. Но организаторы кинофестиваля не исключают, что в начале июня им удастся провести зрительский показ картин, которые были отмечены призами.
Гран-при жюри. «Колесо удачи и фантазии» (Япония), режиссер Рюсукэ Хамагути.
Приз жюри. «Господин Бахманн и его класс» (Германия), режиссер Мария Шпет.
Лучший режиссер. Денеш Надь — «Естественный свет» (Венгрия).
Лучшая главная роль — Марин Эггерт. Фильм «Я твой человек» (Германия).
Лучшая роль второго плана — Лила Киссленнгер. Фильм «Лес — я вижу тебя повсюду» (Венгрия).
Лучший сценарий — Хон Сан Су. Фильм «Вступление» (Южная Корея)
Серебряный медведь за выдающиеся художественные достижения — Ибран Асуад. За монтаж фильма «Кино о полицейских» (Мексика).