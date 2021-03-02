От Штильке до Метелицы: топ-7 книжных новинок, которые будет интересно почитать барнаульцам

Михаил Чурилов, «Artmaker Юрий Эсауленко и художественная жизнь Барнаула второй половины 1980-х — 1990-х годов»
Это биография известного барнаульского художника Юрия Эсауленко, чье яркое творчество пришлось на перестроечную эпоху. Автор, искусствовед и педагог Михаил Чурилов в своей работе по коротким газетным публикациям кропотливо восстанавливал события художественной эпохи 80−90-х годов Барнаула и на этом фоне выстраивал биографию художника.
К сожалению, жизнь Эсауленко трагически оборвалась в 33 года. Но он все же сумел оставить после себя богатейшее творческое наследие — несколько сотен картин, тысячи листов графики, граффити, инсталляции и многое другое. Самые яркие его работы можно посмотреть в книге.
Лариса Вигандт, «Александр Родионов»
Это биография знаменитого алтайского писателя, историка, искусствоведа, который написал такие произведения, как «Князь-Раб», «Колывань камнерезная», «Красная книга ремесел» и другие.
Книга о нем написана на основании рукописей, писем, дневников.
Валентина Кладова, Валерий Скубневский, «Василий Штильке: гражданский подвиг»
В книге рассказывается о дореволюционной деятельности алтайского общественника Василия Штильке, который как никто другой был убежден, что ученье — свет.
Благодаря ему в Барнауле появился Народный дом (сейчас там находится филармония), городская библиотека, а главное — первая бесплатная школа для девочек и мальчиков.
Елена Сафронова, «Сибирский текст Достоевского»
Все знают, что Достоевский бывал в Барнауле, но не все знают, что он увековечил алтайский город в своих произведениях. Это доказывает в своей книге филолог и преподаватель АГУ Елена Сафронова.
В своей научной работе с применением архивных документов она анализирует произведения «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково и его обитатели».
Михаил Гундарин, «Простые слова»
В поэтический сборник алтайского писателя, поэта и журналиста Михаила Гундарина вошли избранные стихотворения и поэмы, написанные за 30 лет.
Критики считают, что у автора особенная манера — сочетание психологической лирики с современным эпосом, тонкой иронией с подчеркнутой искренностью. Поэт не затрагивает ни мировых, ни космических проблем, но конкретен в каждой детали.
Е. Грехова, В. Гришаев, Н. Занина, «Бийская история Чуйского тракта»
В книге описано прошлое и настоящее главной алтайской дороги — Чуйского тракта, а также одного из самых заметных архитектурных памятников Бийска — особняка предпринимателя Варвинского.
Сейчас в нем располагается музей этой красивейшей транспортной артерии, соединяющей два региона. Через призму судьбы дома Варвинского раскрывается история всего наукограда и известных в крае людей.
Валерий Метелица, «Мысли напрокат»
Известный советский и российский тренер по самбо Валерий Метелица ушел из жизни в 2015 году. След, который он хотел оставить после себя, представлялся ему большой итоговой книгой.
Издание получилось объемным — в нем более 700 страниц. В книге с потрясающей откровенностью автор рассказывает о жизни, делится воспоминаниями, стихами и прозой и, конечно же, много рассуждает о спорте, которому посвятил жизнь.
Фестиваль «Издано на Алтае завершится 31 марта. В этот же день объявят победителей.