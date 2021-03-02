От Штильке до Метелицы: топ-7 книжных новинок, которые будет интересно почитать барнаульцам

В Барнауле открылся ежегодный книжный фестиваль «Издано на Алтае». За звание лучшей книги будут бороться около 700 изданий. «Афиша» выбрала семь интересных новинок, которые будут интересны каждому, кто любит свой край.

Михаил Чурилов , «Artmaker Юрий Эсауленко и художественная жизнь Барнаула второй половины 1980-х — 1990-х годов»

Это биография известного барнаульского художника Юрия Эсауленко, чье яркое творчество пришлось на перестроечную эпоху. Автор, искусствовед и педагог Михаил Чурилов в своей работе по коротким газетным публикациям кропотливо восстанавливал события художественной эпохи 80−90-х годов Барнаула и на этом фоне выстраивал биографию художника.

Книги-участники фестиваля «Издано на Алтае», 2021 год Дмитрий Лямзин Книги-участники фестиваля «Издано на Алтае», 2021 год Дмитрий Лямзин Книги-участники фестиваля «Издано на Алтае», 2021 год Дмитрий Лямзин Книги-участники фестиваля «Издано на Алтае», 2021 год Дмитрий Лямзин Книги-участники фестиваля «Издано на Алтае», 2021 год Дмитрий Лямзин

К сожалению, жизнь Эсауленко трагически оборвалась в 33 года. Но он все же сумел оставить после себя богатейшее творческое наследие — несколько сотен картин, тысячи листов графики, граффити, инсталляции и многое другое. Самые яркие его работы можно посмотреть в книге.

Лариса Вигандт , «Александр Родионов»

Это биография знаменитого алтайского писателя, историка, искусствоведа, который написал такие произведения, как «Князь-Раб», «Колывань камнерезная», «Красная книга ремесел» и другие.

Книги-участники фестиваля «Издано на Алтае», 2021 год Дмитрий Лямзин

Книга о нем написана на основании рукописей, писем, дневников.

Валентина Кладова , Валерий Скубневский , «Василий Штильке: гражданский подвиг»

В книге рассказывается о дореволюционной деятельности алтайского общественника Василия Штильке, который как никто другой был убежден, что ученье — свет.

Книги-участники фестиваля «Издано на Алтае», 2021 год Дмитрий Лямзин

Благодаря ему в Барнауле появился Народный дом (сейчас там находится филармония), городская библиотека, а главное — первая бесплатная школа для девочек и мальчиков.

Елена Сафронова , «Сибирский текст Достоевского»

Все знают, что Достоевский бывал в Барнауле, но не все знают, что он увековечил алтайский город в своих произведениях. Это доказывает в своей книге филолог и преподаватель АГУ Елена Сафронова.

Книги-участники фестиваля «Издано на Алтае», 2021 год Дмитрий Лямзин

В своей научной работе с применением архивных документов она анализирует произведения «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково и его обитатели».

Михаил Гундарин , «Простые слова»

В поэтический сборник алтайского писателя, поэта и журналиста Михаила Гундарина вошли избранные стихотворения и поэмы, написанные за 30 лет.

Книги-участники фестиваля «Издано на Алтае», 2021 год Дмитрий Лямзин

Критики считают, что у автора особенная манера — сочетание психологической лирики с современным эпосом, тонкой иронией с подчеркнутой искренностью. Поэт не затрагивает ни мировых, ни космических проблем, но конкретен в каждой детали.

Е. Грехова , В. Гришаев , Н. Занина , «Бийская история Чуйского тракта»

В книге описано прошлое и настоящее главной алтайской дороги — Чуйского тракта, а также одного из самых заметных архитектурных памятников Бийска — особняка предпринимателя Варвинского.

Книги-участники фестиваля «Издано на Алтае», 2021 год Дмитрий Лямзин

Сейчас в нем располагается музей этой красивейшей транспортной артерии, соединяющей два региона. Через призму судьбы дома Варвинского раскрывается история всего наукограда и известных в крае людей.

Валерий Метелица , «Мысли напрокат»

Известный советский и российский тренер по самбо Валерий Метелица ушел из жизни в 2015 году. След, который он хотел оставить после себя, представлялся ему большой итоговой книгой.

Книги-участники фестиваля «Издано на Алтае», 2021 год Дмитрий Лямзин

Издание получилось объемным — в нем более 700 страниц. В книге с потрясающей откровенностью автор рассказывает о жизни, делится воспоминаниями, стихами и прозой и, конечно же, много рассуждает о спорте, которому посвятил жизнь.