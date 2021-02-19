Эпоха просвещения. В Барнауле открылся масштабный книжный фестиваль «Издано на Алтае»

Открытие фестиваля посетила министр культуры Елена Безрукова. Она отметила, что несмотря на сложный 2020 год, количество изданных книг не уменьшилось по сравнению с прошлыми годами.
«В последнее время меня часто спрашивают, когда умрет библиотека. А мне хочется ответить на это словами из известного анекдота «Не дождетесь!», — подтвердила это в своей приветственной речи директор краевой библиотеки Татьяна Егорова.
Сразу после официального открытия фестиваля прошла презентация биографического издания Валентины Кладовой и Валерия Скубневского «Василий Штильке: гражданский подвиг».
В книге рассказывается о дореволюционной деятельности алтайского общественника Василия Штильке, который как никто другой был убежден, что ученье — свет.
Благодаря Штильке в Барнауле появился Народный дом (сейчас там находится краевая филармония), городская библиотека, а главное — первая бесплатная школа для девочек и мальчиков.
Презентация закончилась театральным представлением от сотрудников «Шишковки».
В библиотеке также открылась выставка, на которой можно увидеть все книги, вышедшие за прошедший год. Среди них — научные, краеведческие, художественные издания.
Все они будут претендовать на звание лучшей книги региона. Победителя назовут 31 марта, в день закрытия фестиваля.
Цифра
16 тысяч изданий пополнили краевую библиотеку им. Шишкова за 16 лет фестиваля «Издано на Алтае».
Фестиваль пройдет на нескольких площадках не только в Барнауле, но и в Бийске, Рубцовске, Павловске и Завьялово.
В программе — больше 70 событий: творческие встречи с писателями, презентации книг и выставки.
Хедлайнером фестиваля станет литературный критик, книжный обозреватель «Медузы» Галина Юзефович. 25 марта она проведет онлайн-встречу с читателями на тему «Жестокий разговор о современной литературе». Начало в 17:00. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте библиотеки.
Полное расписание событий книжного фестиваля можно посмотреть здесь.