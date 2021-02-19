Эпоха просвещения. В Барнауле открылся масштабный книжный фестиваль «Издано на Алтае»

В библиотеке им. Шишкова открылся ежегодный фестиваль книги «Издано на Алтае». Читателям представили около 700 книг, которые вышли за прошедший год. Жюри предстоит выбрать лучшие из них.

Открытие фестиваля посетила министр культуры Елена Безрукова. Она отметила, что несмотря на сложный 2020 год, количество изданных книг не уменьшилось по сравнению с прошлыми годами.

«В последнее время меня часто спрашивают, когда умрет библиотека. А мне хочется ответить на это словами из известного анекдота «Не дождетесь!», — подтвердила это в своей приветственной речи директор краевой библиотеки Татьяна Егорова.

Сразу после официального открытия фестиваля прошла презентация биографического издания Валентины Кладовой и Валерия Скубневского «Василий Штильке: гражданский подвиг».

В книге рассказывается о дореволюционной деятельности алтайского общественника Василия Штильке, который как никто другой был убежден, что ученье — свет.

Благодаря Штильке в Барнауле появился Народный дом (сейчас там находится краевая филармония), городская библиотека, а главное — первая бесплатная школа для девочек и мальчиков.

Презентация закончилась театральным представлением от сотрудников «Шишковки».

В Барнауле открылся книжный фестиваль «Издано на Алтае» Дмитрий Лямзин В Барнауле открылся книжный фестиваль «Издано на Алтае» Дмитрий Лямзин В Барнауле открылся книжный фестиваль «Издано на Алтае» Дмитрий Лямзин

В библиотеке также открылась выставка, на которой можно увидеть все книги, вышедшие за прошедший год. Среди них — научные, краеведческие, художественные издания.

Все они будут претендовать на звание лучшей книги региона. Победителя назовут 31 марта, в день закрытия фестиваля.

Цифра 16 тысяч изданий пополнили краевую библиотеку им. Шишкова за 16 лет фестиваля «Издано на Алтае».

Фестиваль пройдет на нескольких площадках не только в Барнауле, но и в Бийске, Рубцовске, Павловске и Завьялово.

В программе — больше 70 событий: творческие встречи с писателями, презентации книг и выставки.

Хедлайнером фестиваля станет литературный критик, книжный обозреватель «Медузы» Галина Юзефович. 25 марта она проведет онлайн-встречу с читателями на тему «Жестокий разговор о современной литературе». Начало в 17:00. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте библиотеки.

Полное расписание событий книжного фестиваля можно посмотреть здесь.