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Краеведческий музей в Барнауле после закрытия начнет работать по новому адресу

Основное здание алтайского краеведческого музея по адресу ул. Ползунова, 46 закрыли на масштабную реконструкцию (altapress.ru делал фоторепортаж с демонтажа экспозиций). Музей начнет принимать посетителей на других площадках.

Демонтаж экспозиций Алтайского государственного краеведческого музея на ул. Ползунова, 46.
Демонтаж экспозиций Алтайского государственного краеведческого музея на ул. Ползунова, 46.
Анна Зайкова.

Работать продолжат выставочные залы, расположенные напротив основного корпуса, рядом с Государственной филармонией Алтайского края (ул. Ползунова, 39).

Временной площадкой для размещения экспонатов станет здание, где прежде размещалась администрация театра кукол «Сказка».

Аптека №3 на углу пр.Социалистического и ул.Б.Олонской (перенесена на пр.Красноармейский, 28). Барнаул в 1980-х годах
Аптека № 3 на углу пр. Социалистического и ул.Б.Олонской (перенесена на пр. Красноармейский, 28). Барнаул в 1980-х годах
moi-barnaul.ru, Вера Будянская

«Мы рады сообщить, что новая стационарная экспозиция начнет свою работу в „Ночь музеев“, 22 мая, по новому адресу — пр. Красноармейский, 28», — сообщили в музее.

Сейчас музей готовится к всероссийской акции «Ночь музеев». В частности, сотрудники краеведческого проведут три экскурсии по историческим улицам Барнауле: «Пешком по Петропавловской», «Городская миля» и «Вдоль по Конюшенному».

Узнать о них подробнее можно здесь.

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