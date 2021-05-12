Краеведческий музей в Барнауле после закрытия начнет работать по новому адресу

Основное здание алтайского краеведческого музея по адресу ул. Ползунова, 46 закрыли на масштабную реконструкцию (altapress.ru делал фоторепортаж с демонтажа экспозиций). Музей начнет принимать посетителей на других площадках.

Работать продолжат выставочные залы, расположенные напротив основного корпуса, рядом с Государственной филармонией Алтайского края (ул. Ползунова, 39).

Временной площадкой для размещения экспонатов станет здание, где прежде размещалась администрация театра кукол «Сказка».

Аптека № 3 на углу пр. Социалистического и ул.Б.Олонской ( перенесена на пр. Красноармейский , 28). Барнаул в 1980-х годах moi-barnaul.ru , Вера Будянская

«Мы рады сообщить, что новая стационарная экспозиция начнет свою работу в „Ночь музеев“, 22 мая, по новому адресу — пр. Красноармейский, 28», — сообщили в музее.

Сейчас музей готовится к всероссийской акции «Ночь музеев». В частности, сотрудники краеведческого проведут три экскурсии по историческим улицам Барнауле: «Пешком по Петропавловской», «Городская миля» и «Вдоль по Конюшенному».

Узнать о них подробнее можно здесь.