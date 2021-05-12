Краеведческий музей в Барнауле после закрытия начнет работать по новому адресу

Работать продолжат выставочные залы, расположенные напротив основного корпуса, рядом с Государственной филармонией Алтайского края (ул. Ползунова, 39).
Временной площадкой для размещения экспонатов станет здание, где прежде размещалась администрация театра кукол «Сказка».
«Мы рады сообщить, что новая стационарная экспозиция начнет свою работу в „Ночь музеев“, 22 мая, по новому адресу — пр. Красноармейский, 28», — сообщили в музее.
Сейчас музей готовится к всероссийской акции «Ночь музеев». В частности, сотрудники краеведческого проведут три экскурсии по историческим улицам Барнауле: «Пешком по Петропавловской», «Городская миля» и «Вдоль по Конюшенному».
Узнать о них подробнее можно здесь.