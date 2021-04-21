А вот лось пока остается. Как Алтайский краеведческий музей пакует экспонаты и готовится к переезду

В краеведческом музее полным ходом идет демонтаж экспозиций. Исторические ценности снимают с полок и витрин, чтобы надежно упаковать для переезда. Уже летом здесь начнутся работы по реконструкции здания. Экспозиции разбирают постепенно, поэтому часть ценных экспонатов до 9 мая будет доступна посетителям. В День победы отсюда вывезут самый знаковый из них — знаменитого лося. Корреспонденты altapress.ru побывали на месте исторического события.

Масштабная работа

Два здания краеведческого музея готовятся к серьезной реконструкции. Одно из них, расположенное на пр. Комсомольский, 83-б, изменится только внешне, а вот на ул. Ползунова, 46 музей достроят. Он прирастет дополнительной площадью в 600 кв. м.

Одноэтажное строение, находящееся на его территории, уберут. Зато у здания появятся две двухэтажные пристройки. Кроме того, у музея оборудуют вместительную парковку. Посетителям больше не придется оставлять автомобили и автобусы на узкой улице Ползунова.

Имя для лося

Самый большой экспонат Краеведческого музея — лось — до 9 мая останется на прежнем месте. С ним еще можно попрощаться, пока он не уехал на временное хранение.

К слову, музей запустил опрос среди поклонников чучела. Лосю решили дать имя, которое он получит в день переезда.

Наталья Вакалова , директор краеведческого музея. Анна Зайкова. Большой лось — знаменитый экспонат краеведческого музея. Анна Зайкова. Демонтаж экспозиций Алтайского государственного краеведческого музея на ул. Ползунова , 46. Анна Зайкова.

«Нам уже начали предлагать варианты: Захар, Илья, Беляш, Белоснежка. Но нам бы хотелось чего-то особенного. С другой стороны, важно, чтобы это имя понравилось в первую очередь посетителям. Если проголосуют за Захара, мы будем звать его Захаром», — рассказала директор краеведческого музея Наталья Вакалова.

Историю — по коробкам

Тем временем остальные экспонаты постепенно покидают свои места. Музейные работники уже начали разбирать отделы «Древний Алтай» и «Горно-заводское производство».

Под прицелами фото и видеокамер демонтировали стеклянный колпак модели пароотмасферного двигателя Ивана Ползунова.

Демонтаж экспозиций Алтайского государственного краеведческого музея на ул. Ползунова , 46. Анна Зайкова. Демонтаж стеклянного колпака пароотмасферного двигателя Ивана Ползунова. Анна Зайкова. Пароатмосферный двигатель Ивана Ползунова без стеклянного колпака. Анна Зайкова. Демонтаж стеклянного колпака пароотмасферного двигателя Ивана Ползунова. Анна Зайкова. Пароатмосферный двигатель Ивана Ползунова без стеклянного колпака. Анна Зайкова. Демонтаж стеклянного колпака пароотмасферного двигателя Ивана Ползунова. Анна Зайкова. Пароатмосферный двигатель Ивана Ползунова без стеклянного колпака. Анна Зайкова. Демонтаж стеклянного колпака пароотмасферного двигателя Ивана Ползунова. Анна Зайкова. Демонтаж стеклянного колпака пароотмасферного двигателя Ивана Ползунова. Анна Зайкова.

«Это один из первых экспонатов нашего музея. Он входил в состав модельного собрания, созданного по распоряжению Петра Фролова. Модель изготавливалась по архивным чертежам. Это не просто чья-то фантазия, а точно воспроизведенная модель двигателя, которую придумал Иван Ползунов», — рассказала Юлия Абрамова, замдиректора по учету и хранению музейных предметов, главный хранитель.

Каждому экспонату уделяется особое внимание, будь то древнее шило, шлем или паровая машина. Всего же у музейщиков в здании на ул. Ползунова, 46 более 3 тыс. таких «подопечных».

Временное пристанище

Демонтаж экспозиций Алтайского государственного краеведческого музея на ул. Ползунова , 46. Анна Зайкова.

Большая часть исторических ценностей переедет на временное хранение в фонды на пр. Космонавтов. Часть предметов получит временную прописку в историческом центре Барнаула.

«Сегодня мы подписали договор с администрацией Барнаула. Небольшие экспозиции музея будут находиться в здании на пр. Красноармейский, 28 — это бывшее здание Театра кукол. Там будут открыты четыре: „Природа“, „Горно-заводское производство“, „Купеческий“ и „Этнография“», — рассказала директор музея.

Историк и археолог Артур Кунгуов помог работникам музея упаковать монгольский шлем XIV века. Анна Зайкова. Историк и археолог Артур Кунгуов помог работникам музея упаковать монгольский шлем XIV века. Анна Зайкова. Историк и археолог Артур Кунгуов помог работникам музея упаковать монгольский шлем XIV века. Анна Зайкова. Историк и археолог Артур Кунгуов помог работникам музея упаковать монгольский шлем XIV века. Анна Зайкова. Историк и археолог Артур Кунгуов помог работникам музея упаковать монгольский шлем XIV века. Анна Зайкова. Демонтаж экспозиций Алтайского государственного краеведческого музея на ул. Ползунова , 46. Анна Зайкова.

Отдельным экспонатом являются витрины для чучел животных отдела «Природа». По разным оценкам этому музейному оборудованию не меньше 100 лет. Оно само по себе является исторической ценностью.

После реконструкции здания витринам найдется другое применение, но уже в хранилищах. Вероятнее всего, в них разместятся исторические сокровища фонда, не вошедшие в экспозиции. А вот обновленные залы наполнятся новой «мебелью». Краеведческий музей планирует полностью преобразиться, чтобы сюда потянулась молодежь. Он станет современным и мультимедийным.

Демонтаж экспозиций Алтайского государственного краеведческого музея на ул. Ползунова , 46. Анна Зайкова.

За сотрудников тоже волноваться не приходится. Руководитель музея подчеркнула, что, несмотря на временное закрытие, они продолжат трудиться в прежнем составе. Планов много. В первую очередь — это оформление и работа с экспозициями в бывшем здании «Сказки», а также научная деятельность и федеральные выставочные проекты.

Об окончании реконструкции краеведческого музея сотрудники говорят с осторожностью. Работа планируется масштабная. В то же время Наталья Вакалова отметила, что в 2023 году музей будет отмечать свой 200-летний юбилей. И было бы хорошо, отметить историческую для города и края дату открытием хотя бы одной экспозиции.