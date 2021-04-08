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Борщ, скифы и Ползунов. Алтайский краеведческий музей опубликовал список завершающих экскурсий перед закрытием

В конце апреля Алтайский краеведческий музей закрывается на масштабную реконструкцию. Поэтому посетителей зовут в последний раз посмотреть на легендарные экспонаты.

В Барнауле открылась выставка транспорта "Сила движения"
В Барнауле открылась выставка транспорта "Сила движения"
Анна Зайкова

Заключительные экскурсии будут проходить в 4 залах — археологии, горнозаводского производства, гражданской войны и этнографии.

Посетителям расскажут о личной жизни изобретателя Ползунова, о мутном прошлом Алтая, скифах, брутальных неандертальцах, борще как причине семейного конфликта, а также проведут стременную экскурсию «Позвольте посвиданькаться».

Экскурсии будут проходить с 14 по 25 апреля, полную афишу можно посмотреть здесь. Стоимость — 300 рублей с группы менее 5 человек.

Здание Краеведческого музея.
Здание Краеведческого музея.
staslandia.ru

Напомним, что основные экспозиции в краеведческом будут разобраны в апреле-мае. Демонтаж начнется 19 апреля. Сам музей будет работать до 9 мая.

Масштабная реконструкция пройдет по нацпроекту «Культура» — на эти цели выделят 257 млн рублей.

Также в соседнем здании краеведческого музея на ул. Ползунова, 39 до 29 августа будет работать палеонтологическая выставка «Доисторические миры». На ней впервые покажут около 200 уникальных предметов, связанных с эволюцией всего живого на Земле.

Среди них — брахиоподы, гастроподы, морские лилии, трилобиты, белемниты и многие другие вымершие организмы. Посетителям разрешат не только посмотреть на богатый подводный доисторический мир, но и подержать в руках настоящих «свидетелей эволюции».

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