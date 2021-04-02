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Жизнь

Барнаульцев зовут подержать в руках свидетелей эволюции

Алтайский краеведческий музей открывает выставку по палеонтологии «Доисторические миры». Там можно будет увидеть коллекцию, которая начала формироваться задолго до создания самого музея.

Древний скелет.
Древний скелет.
CC0

Коллекция начала собираться с приходом русских на Алтай и освоением природных недр Рудного Алтая.

Впервые на выставке покажут около 200 уникальных предметов, связанных с эволюцией всего живого на Земле.

«Наиболее ранние из экспонатов, представленных на выставке — археоциаты. Они имеют возраст около 570 млн лет и относятся к раннекембрийскому периоду», — рассказали в музее.

Посетителям разрешат не только посмотреть на богатый подводный доисторический мир, но и подержать в руках настоящих «свидетелей эволюции».

Среди них — брахиоподы, гастроподы, морские лилии, трилобиты, белемниты и многие другие вымершие организмы.

«Представители мегафауны ледникового периода — мамонты, шерстистый носорог, бизон, некогда населявшие территорию современного Алтая, также будут представлены на выставке», — добавляют в краеведческом музее.

Для детей на выставке будет работать интерактивная зона, где желающие смогут рассмотреть под лупой разные экспонаты, а также соотнести свой рост с одним из гигантов четвертичного периода.

Выставка откроется 8 апреля в 16:00 (ул. Ползунова, 39) и продлится до 29 августа.

Ранее в Барнаульском планетарии рассказали, чем заняться поклонникам космоса в апреле.

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