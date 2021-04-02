Барнаульцев зовут подержать в руках свидетелей эволюции

Алтайский краеведческий музей открывает выставку по палеонтологии «Доисторические миры». Там можно будет увидеть коллекцию, которая начала формироваться задолго до создания самого музея.

Коллекция начала собираться с приходом русских на Алтай и освоением природных недр Рудного Алтая.

Впервые на выставке покажут около 200 уникальных предметов, связанных с эволюцией всего живого на Земле.

«Наиболее ранние из экспонатов, представленных на выставке — археоциаты. Они имеют возраст около 570 млн лет и относятся к раннекембрийскому периоду», — рассказали в музее.

Посетителям разрешат не только посмотреть на богатый подводный доисторический мир, но и подержать в руках настоящих «свидетелей эволюции».

Среди них — брахиоподы, гастроподы, морские лилии, трилобиты, белемниты и многие другие вымершие организмы.

«Представители мегафауны ледникового периода — мамонты, шерстистый носорог, бизон, некогда населявшие территорию современного Алтая, также будут представлены на выставке», — добавляют в краеведческом музее.

Для детей на выставке будет работать интерактивная зона, где желающие смогут рассмотреть под лупой разные экспонаты, а также соотнести свой рост с одним из гигантов четвертичного периода.

Выставка откроется 8 апреля в 16:00 (ул. Ползунова, 39) и продлится до 29 августа.

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