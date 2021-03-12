В барнаульском музее расскажут, чем отличается кринолин от турнюра и как полюбить секонд-хэнд

В художественном музее Алтайского края на предстоящих выходных пройдут две познавательные лекции о моде. Ими завершается фестиваль «Модные акценты», которых проходил в феврале и марте.

13 марта в музее расскажут о российской моде XVIII-XIX веков.

Посетители узнают, какие идеалы красоты были тогда у девушек, чем отличается кринолин от турнюра, что радикально новое внесли в русскую моду представители демократически настроенной интеллигенции XIX века и другие интересные факты.

Лекцию прочитает сотрудник музея Виктория Борунова. Начало в 14:00, цена билета — 30−60 рублей.

В воскресенье, 14 марта, пройдет лекция дизайнера, доцента кафедры истории искусства, костюма и текстиля в АГУ Оксаны Бацыной.

Преподаватель расскажет об основных тенденциях весны-лета 2021 года, как поменять свой гардероб и на какие новинки стоит обратить внимании при покупке одежды.

«Готовимся к возвращению заниженной талии и мини-юбок, а также учимся любить секонд-хэнд. Узнаем, как на моду повлияла пандемия, какие оттенки и цветовые сочетания сегодня являются наиболее актуальными, на какие аксессуары стоит обратить внимание, где черпать идеи для вдохновения и как интегрировать тренды в свой гардероб и сочетать с уже имеющимися вещами», — анонсировали лекцию в музее.

Начало лекции в 14:00. Цена входного билета — 45−90 рублей.