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Барнаульцам покажут артхаусный мультфильм по гоголевскому «Носу» о крахе авангарда

В кинотеатре «Премьера» в Барнауле покажут экспериментальный мультфильм Андрея Хржановский «Нос, или Заговор не таких».

Мультфильм "Нос или заговор не таких"
Мультфильм "Нос или заговор не таких"
kinopoisk.ru

Он был сделан на основе знаменитой абсурдистской повести Гоголя и одноименной оперы 1920-х годов Шостаковича. О одном кинопространстве можно увидеть Шостаковича, Мейерхольда, Сталина, Мединского.

«Этот фильм посвящен пионерам, новаторам в науке и искусстве. Людям, которые опережали свое время. И, что самое главное, имели бесстрашие идти против течения. Ценой собственного благополучия, а зачастую и жизни», — пишут о мультфильме в кинотеатре «Премьера».

Фильм состоит из трех частей — «снов». Первый разворачивается вокруг гоголевского персонажа. Во втором — рассказ Михаила Булгакова о письме Сталину, а третий посвящен экранизации произведения Дмитрия Шостаковича «Антиформалистический раек», пишет bfm.ru.

Над фильмом режиссер Хржановский работал на протяжении шести лет. И почти все персонажи говорят его голосом.

«Нос, или Заговор „не таких“» — уникальный творческий эксперимент, в котором автор совместил множество мультипликационных техник, в частности, свой собственный коллажно-мозаичный метод, а также различные стили и жанры киноискусства, пишет 53news.ru.

Картина попала в лонг-лист премии «Оскар» и получила номинацию Европейской киноакадемии в категории «Лучший анимационный фильм».

Показы в Барнауле пройдут 11, 12, 13 и 17 марта. Афишу можно посмотреть здесь. Цена билета — 150 рублей.

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