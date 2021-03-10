Барнаульцам покажут артхаусный мультфильм по гоголевскому «Носу» о крахе авангарда

В кинотеатре «Премьера» в Барнауле покажут экспериментальный мультфильм Андрея Хржановский «Нос, или Заговор не таких».

Мультфильм "Нос или заговор не таких"

Он был сделан на основе знаменитой абсурдистской повести Гоголя и одноименной оперы 1920-х годов Шостаковича. О одном кинопространстве можно увидеть Шостаковича, Мейерхольда, Сталина, Мединского.

«Этот фильм посвящен пионерам, новаторам в науке и искусстве. Людям, которые опережали свое время. И, что самое главное, имели бесстрашие идти против течения. Ценой собственного благополучия, а зачастую и жизни», — пишут о мультфильме в кинотеатре «Премьера».

Фильм состоит из трех частей — «снов». Первый разворачивается вокруг гоголевского персонажа. Во втором — рассказ Михаила Булгакова о письме Сталину, а третий посвящен экранизации произведения Дмитрия Шостаковича «Антиформалистический раек», пишет bfm.ru.

Над фильмом режиссер Хржановский работал на протяжении шести лет. И почти все персонажи говорят его голосом.

«Нос, или Заговор „не таких“» — уникальный творческий эксперимент, в котором автор совместил множество мультипликационных техник, в частности, свой собственный коллажно-мозаичный метод, а также различные стили и жанры киноискусства, пишет 53news.ru.

Картина попала в лонг-лист премии «Оскар» и получила номинацию Европейской киноакадемии в категории «Лучший анимационный фильм».

Показы в Барнауле пройдут 11, 12, 13 и 17 марта. Афишу можно посмотреть здесь. Цена билета — 150 рублей.