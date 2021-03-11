Спортсмен, красавец и поэт. В Барнауле выбрали самого красивого парня

Ежегодный конкурс традиционно проводило агентство Татьяны Жилиной.
Среди мужчин самым лучшим оказался барнаульский артист и поэт Никита Лукин. Он же победил в номинации «Мистер спорт».
Первым вице-мистером стал Алексей Златин, вторым — Денис Прахт, третьим — Амир Шамсиев.
Пока мужчины покоряли жюри своими талантами и находчивостью, женщины показывали все свои грани красоты.
Главную корону завоевала Юлия Лагута. Награду первой вице-мисс получила Дарья Барская. Призовые места также заняли Маргарита Белякова и Виктория Дегтярева.