Спортсмен, красавец и поэт. В Барнауле выбрали самого красивого парня

В конце февраля в краевой столице прошел конкурс красоты «Мистер Барнаул» и «Королева красоты Сибири».

Ежегодный конкурс традиционно проводило агентство Татьяны Жилиной.

Среди мужчин самым лучшим оказался барнаульский артист и поэт Никита Лукин. Он же победил в номинации «Мистер спорт».

Первым вице-мистером стал Алексей Златин, вторым — Денис Прахт, третьим — Амир Шамсиев.

Пока мужчины покоряли жюри своими талантами и находчивостью, женщины показывали все свои грани красоты.

Главную корону завоевала Юлия Лагута. Награду первой вице-мисс получила Дарья Барская. Призовые места также заняли Маргарита Белякова и Виктория Дегтярева.