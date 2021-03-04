Известный алтайский сценарист показал, как набирается вдохновения в путешествии «Москва-Байкал»

Бедарев путешествует не один, а со своей командой — оператором Владимиром Куриловым и продюсером Сергеем Берловым. Шесть тысяч километров они преодолевают на кемпере — «доме на колесах».
Киноэкипаж уже побывал во многих городах. В Костроме они посетили штаб-квартиру Русского географического общества, где примерили гусарские костюмы, и погуляли по пряничным рядам.
В Пермском крае киноделы увидели уральские горы Колпаки, а в Ярославле посетили кинопамятник Афоне.
Гранд-тур стартовал в Москве 20 февраля. 5 марта они достигнут финальной точки — города Улан-Удэ, откуда отправятся прямиком на Байкал.
Там 6 и 7 марта пройдет фестиваль скорости «Байкальская миля». Создатели фильма поучаствуют в нем не только в качестве зрителя — им предстоит познакомиться с участниками и запланировать съемки будущего фильма.
Что известно о фестивале
«Байкальская миля» — это фестиваль скорости, который проводится с 2019 года (аналог американского «Бонневилля»).
Основная идея фестиваля — установление рекордов скорости на различных видах техники по льду самого глубокого озера планеты. Суровые погодные условия добавляют экстремальности. Поэтому фестиваль является уникальным для России проектом в области авто-и мотоспорта, куда съезжаются пилоты со всего мира.
Что известно о предстоящем фильме
«За мечтой» — это еще одна картина по сценарию Евгения Бедарева, продолжающая традицию «доброго кино».
По сюжету, главный герой стремится попасть на ежегодный Фестиваль скорости «Байкальская миля» и установить там новый рекорд.
В прошлом году в Барнауле Евгений Бедарев вместе с актрисой Светланой Сухановой представлял фильм «Счастье в конверте». Лента состояла из трех новелл, в которых обычное письмо меняло все.
Фильм шел во всероссийском прокате, и зрители очень тепло приняли его.