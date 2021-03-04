Известный алтайский сценарист показал, как набирается вдохновения в путешествии «Москва-Байкал»

Известный сценарист с Алтая Евгений Бедарев поделился кадрами со своего путешествия по России. Напомним, он взялся за новый кинопроект «За мечтой». Главный герой нового фильма едет по стране, чтобы попасть на фестиваль на Байкале. Перед написанием сценария Евгений Бедарев решил самостоятельно проделать путь своего героя.

Рабочий постер к фильму "За мечтой!"

Бедарев путешествует не один, а со своей командой — оператором Владимиром Куриловым и продюсером Сергеем Берловым. Шесть тысяч километров они преодолевают на кемпере — «доме на колесах».

Киноэкипаж уже побывал во многих городах. В Костроме они посетили штаб-квартиру Русского географического общества, где примерили гусарские костюмы, и погуляли по пряничным рядам.

В Пермском крае киноделы увидели уральские горы Колпаки, а в Ярославле посетили кинопамятник Афоне.

Гранд-тур стартовал в Москве 20 февраля. 5 марта они достигнут финальной точки — города Улан-Удэ, откуда отправятся прямиком на Байкал.

Там 6 и 7 марта пройдет фестиваль скорости «Байкальская миля». Создатели фильма поучаствуют в нем не только в качестве зрителя — им предстоит познакомиться с участниками и запланировать съемки будущего фильма.

Что известно о фестивале

«Байкальская миля» — это фестиваль скорости, который проводится с 2019 года (аналог американского «Бонневилля»).

Основная идея фестиваля — установление рекордов скорости на различных видах техники по льду самого глубокого озера планеты. Суровые погодные условия добавляют экстремальности. Поэтому фестиваль является уникальным для России проектом в области авто-и мотоспорта, куда съезжаются пилоты со всего мира.

Что известно о предстоящем фильме

«За мечтой» — это еще одна картина по сценарию Евгения Бедарева, продолжающая традицию «доброго кино».

По сюжету, главный герой стремится попасть на ежегодный Фестиваль скорости «Байкальская миля» и установить там новый рекорд.

В прошлом году в Барнауле Евгений Бедарев вместе с актрисой Светланой Сухановой представлял фильм «Счастье в конверте». Лента состояла из трех новелл, в которых обычное письмо меняло все.

Фильм шел во всероссийском прокате, и зрители очень тепло приняли его.