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Жизнь

Стало известно, чем удивит барнаульцев звездное небо в апреле

Барнаульский планетарий возобновляет вечерние наблюдения за небом. Посмотреть в телескоп смогут все желающие. В «звездном доме» рассказали, на что можно будет взглянуть в апреле.

Астрономия. Планета. Космос
Астрономия. Планета. Космос
СС0

23 и 24 апреля на астрономической площадке будут проводиться публичные вечерние наблюдения в телескоп. В окулярах предстанет Луна и Марс.

Также планируются вечерние сеансы полнокупольных программ, их расписание доступно на сайте.

С 16 по 25 апреля будет видно весенний звездопад — Лириды. Максимума он достигнет 22 апреля. Для наблюдения этого метеорного потока следует около 4 часов утра обратить внимание на юго-восточную сторону горизонта.

«Прародительницей метеорных частиц является комета C/1861 G1 Тэтчер. И хотя активность Лирид невелика, лишь18−20 метеоров в час, попробуйте загадать желание „на падающую звезду“ в месяц вешних вод», — советуют работники планетария.

По будням для любителей астрономии весь месяц будут показывать проект «Время космических свершений» о том, как космос стал подвластен человеку Земли от первых шагов до наших дней и в перспективу на несколько десятилетий XXI века.

12 апреля грядет торжественная дата — 60-летие покорения космоса. В этот знаковый день планетарий приглашает в звездный зал на полнокупольные программы.

Ранее астрономы опубликовали календарь магнитных бурь на апрель 2021 года, а в Барнауле появился интерактивный макет космического корабля «Буран» за 9 млн рублей.

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