Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 марта 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Образование

Модель космического корабля «Буран» за 9 млн рублей появилась в Барнауле

Интерактивный макет космического корабля «Буран» появился в барнаульском центре для одаренных детей «Талант 22», сообщает ГТРК «Алтай».

Космический корабль «Буран».
Космический корабль «Буран».
vesti22.tv.

Корабль рассчитан на 12 человек и позволяет имитировать настоящий полёт. Модель станет частью образовательной программы «Астрономический полигон».

Макет был приобретен благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребенка». Стоимость «Бурана» составила около 9 млн рублей.

Татьяна Денисенко,
руководитель центра «Талант 22»:

Внутри есть пульт управления. Запускается программа, мы посещаем планеты Солнечной системы, делается остановка, допустим, на Луне или на планете Земля. Корабль вибрирует, есть имитация того, что ты действительно летишь. Плюс мониторы, которые создают иллюзию того, что ты действительно находишься в космосе.

Оценить возможности «Бурана» могут не только ученики, но и гости центра. Первые космонавты отправятся в виртуальный полет уже в середине апреля, а сейчас ведется настройка оборудования.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость