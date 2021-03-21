Модель космического корабля «Буран» за 9 млн рублей появилась в Барнауле

Корабль рассчитан на 12 человек и позволяет имитировать настоящий полёт. Модель станет частью образовательной программы «Астрономический полигон».

Макет был приобретен благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребенка». Стоимость «Бурана» составила около 9 млн рублей.

Татьяна Денисенко,

руководитель центра «Талант 22»:

Внутри есть пульт управления. Запускается программа, мы посещаем планеты Солнечной системы, делается остановка, допустим, на Луне или на планете Земля. Корабль вибрирует, есть имитация того, что ты действительно летишь. Плюс мониторы, которые создают иллюзию того, что ты действительно находишься в космосе.

Оценить возможности «Бурана» могут не только ученики, но и гости центра. Первые космонавты отправятся в виртуальный полет уже в середине апреля, а сейчас ведется настройка оборудования.