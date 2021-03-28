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Жизнь

Астрономы дали календарь магнитных бурь на апрель 2021 года

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца дала прогноз магнитных бурь на апрель. Несколько дней будут особенно неблагоприятными для метеозависимых людей.

Северное сияние.
Северное сияние.
СС0

Заметной силы магнитные бури следует ожидать 2 апреля, затем 8 и 9. Максимально возмущения будут ощущаться 10, 16 и 17 апреля.

Вот что советуют врачи:

  • проводите меньше времени на солнце,
  • пейте больше жидкости, ешьте больше растительной пищи
  • сделайте утреннюю тренировку — несколько простых упражнений улучшат кровообращение, избавят от стресса и погодной зависимости,
  • выполняйте дыхательные упражнения, например, во время ходьбы,
  • принимайте контрастный душ, меняя холодную и горячую воду каждые 10−15 секунд.
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