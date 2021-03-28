Астрономы дали календарь магнитных бурь на апрель 2021 года

Заметной силы магнитные бури следует ожидать 2 апреля, затем 8 и 9. Максимально возмущения будут ощущаться 10, 16 и 17 апреля.
Вот что советуют врачи:
- проводите меньше времени на солнце,
- пейте больше жидкости, ешьте больше растительной пищи
- сделайте утреннюю тренировку — несколько простых упражнений улучшат кровообращение, избавят от стресса и погодной зависимости,
- выполняйте дыхательные упражнения, например, во время ходьбы,
- принимайте контрастный душ, меняя холодную и горячую воду каждые 10−15 секунд.