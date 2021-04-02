Барнаульцев зовут в последний раз посмотреть краеведческий музей

Как сообщили в музее, в апреле и мае будут разобраны основные экспозиционные залы. Поэтому у посетителей есть последняя возможность запечатлеть музей в его старом виде.

«Спешите „пообщаться“ со своими любимыми экспонатами — розовым пеликаном и лосем-альбиносом в зале природы, скифским котлом и тюркским изваянием в зале археологии, „Машиной Ползунова“ в зале по горно-заводскому делу. Ведь все это вы сможете увидеть снова только после завершения реконструкции!», — пишет в соцсетях краеведческого.

Демонтаж экспозиций начнется 19 апреля. Краеведческий будет открыт до 9 мая.

Напомним, что масштабная реконструкция пройдет по нацпроекту «Культура» — на эти цели выделят 257 млн рублей.