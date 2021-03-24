Гимн металлу. В Барнауле работает выставка, посвященная Старому мосту

Старый мост в Барнауле сейчас находится на реконструкции. Каким он был до нее, мы сможем запомнить по картинам архитектора и художника Юрия Гребенщикова. Серия работ, посвященная мосту, выставлена в краеведческом музее. «Афиша» узнала у автора, чем его привлекла эта серая и невзрачная, с первой точки зрения, конструкция.

Красота в глазах смотрящего

Много ли мы знаем художественных работ, воспевающих железные конструкции и серые массивы? Пожалуй, это было свойственно советскому искусству, когда человека уподобляли машине.

В работах Юрия Гребенщикова Старый мост, хоть и сотканный из железа, наоборот, приобретает «человеческие» свойства: оказывается, даже вечный металл может тихо умирать.

На одном полотне он тихо стекает синей тушью в реку Обь, на другом — заброшено зияет ямами. Самые нежные картины выполнены акварелью и карандашом — серый металл там кажется очень теплым и даже мягким.

На некоторых работах инженерное сооружение выглядит скорее фоном, на котором ярким пятном выделяется оранжевая куртка рабочего или зеленая будка.

В Барнауле работает выставка , посвященная Старому мосту Анна Зайкова

Но стоит поднять голову вверх — и увидишь строгость пересекающихся холодных линий, железную «клетку», сквозь которую просвечивает синее небо.

Нетипичная архитектура

Юрий Гребещиков признается, что в Старом мосте его привлекает «естественная неидеальность». Это он подчеркнул в самых разных техниках. Старинная переправа у него написана карандашом, акварелью, тушью, гелевой ручкой, маркером, темперой.

В Барнауле работает выставка , посвященная Старому мосту Анна Зайкова

Первая картина была нарисована в 2015 году, остальные — за последние полтора года.

«Я жил в ЗАТО „Сибирский“. Впервые мост увидел, когда поехал в Барнаул. Меня прежде всего „зацепила“ и вдохновила его конструкция. И то, что он одновременно и автомобильный, и пешеходный, и железнодорожный. Меня в целом привлекает промышленная архитектура, нетипичный городской урбанизм, заводские здания», — говорит Гребенщиков.

Старый мост — не единственное сооружение, которое будет «воспевать» автор. В планах у него серия работа, посвященная одному из барнаульских заводов.

Выставку в краеведческом музее (ул. Ползунова 46) можно увидеть до 25 апреля.

Что известно об авторе

Юрий Гребенщиков — художник-графист, архитектор, дизайнер.

В Барнауле работает выставка , посвященная Старому мосту Анна Зайкова

В 2010 году окончил Институт архитектуры и дизайна Алтайского государственного политехнического университета по специальности «Архитектура». Там же работал старшим преподавателем. С 2019 году работает на кафедре дизайна и архитектуры Алтайского государственного института культуры.

Отмечен дипломами Союза архитекторов Татарстана, межрегиональных художественных выставок «Аз.Арт.Сибирь» 2015 и 2017 годах, международной выставки «Архиграфика» (Москва, 2017 год).

Историческая справка

Старый мост — один из самых известных объектов транспортной логистики, построенный через Обь в 1915 году. Он соединял Барнаульский уезд с Бийским уездом и многочисленными волостями Томской губернии.

В Барнауле работает выставка , посвященная Старому мосту Анна Зайкова

Сейчас мост находится на реконструкции. Рабочие демонтируют старые балки пролетных строений и устанавливают новые, ремонтируют стойки опор и ригели. Работы планируют завершить в конце 2021 года.