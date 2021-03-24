Гимн металлу. В Барнауле работает выставка, посвященная Старому мосту

Красота в глазах смотрящего
Много ли мы знаем художественных работ, воспевающих железные конструкции и серые массивы? Пожалуй, это было свойственно советскому искусству, когда человека уподобляли машине.
В работах Юрия Гребенщикова Старый мост, хоть и сотканный из железа, наоборот, приобретает «человеческие» свойства: оказывается, даже вечный металл может тихо умирать.
На одном полотне он тихо стекает синей тушью в реку Обь, на другом — заброшено зияет ямами. Самые нежные картины выполнены акварелью и карандашом — серый металл там кажется очень теплым и даже мягким.
На некоторых работах инженерное сооружение выглядит скорее фоном, на котором ярким пятном выделяется оранжевая куртка рабочего или зеленая будка.
Но стоит поднять голову вверх — и увидишь строгость пересекающихся холодных линий, железную «клетку», сквозь которую просвечивает синее небо.
Нетипичная архитектура
Юрий Гребещиков признается, что в Старом мосте его привлекает «естественная неидеальность». Это он подчеркнул в самых разных техниках. Старинная переправа у него написана карандашом, акварелью, тушью, гелевой ручкой, маркером, темперой.
Первая картина была нарисована в 2015 году, остальные — за последние полтора года.
«Я жил в ЗАТО „Сибирский“. Впервые мост увидел, когда поехал в Барнаул. Меня прежде всего „зацепила“ и вдохновила его конструкция. И то, что он одновременно и автомобильный, и пешеходный, и железнодорожный. Меня в целом привлекает промышленная архитектура, нетипичный городской урбанизм, заводские здания», — говорит Гребенщиков.
Старый мост — не единственное сооружение, которое будет «воспевать» автор. В планах у него серия работа, посвященная одному из барнаульских заводов.
Выставку в краеведческом музее (ул. Ползунова 46) можно увидеть до 25 апреля.
Что известно об авторе
Юрий Гребенщиков — художник-графист, архитектор, дизайнер.
В 2010 году окончил Институт архитектуры и дизайна Алтайского государственного политехнического университета по специальности «Архитектура». Там же работал старшим преподавателем. С 2019 году работает на кафедре дизайна и архитектуры Алтайского государственного института культуры.
Отмечен дипломами Союза архитекторов Татарстана, межрегиональных художественных выставок «Аз.Арт.Сибирь» 2015 и 2017 годах, международной выставки «Архиграфика» (Москва, 2017 год).
Историческая справка
Старый мост — один из самых известных объектов транспортной логистики, построенный через Обь в 1915 году. Он соединял Барнаульский уезд с Бийским уездом и многочисленными волостями Томской губернии.
Сейчас мост находится на реконструкции. Рабочие демонтируют старые балки пролетных строений и устанавливают новые, ремонтируют стойки опор и ригели. Работы планируют завершить в конце 2021 года.